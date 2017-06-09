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SEDAŞ Ailesi İftarda Buluştu

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) her yıl faaliyeti kapsamında olan Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze lokasyonlarında, 1700 çalışanı için ayrı ayrı organize ettiği iftar programı geleneği bozulmadan bu yıl da gerçekleşti.

SEDAŞ Ailesi İftarda Buluştu

09 Haziran 2017 Cuma 09:17


GELENEK BOZULMADI

 SEDAŞ çalışanları ve yöneticileri, bu yıl ramazan ayının ikinci iftar programını Düzce Kasrı Restaurant’ta düzenlediler.  SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ile  İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar ve Kamu İlişkileri Koordinatörü Yunus Bekircan’ın çalışanlarla yakından ilgilendiği organizasyonda farklı departmanlardan çalışanların da birbirleriyle görüştüğü ve iletişim kurduğu bir platform oluşturuldu.

RAHMET, BEREKET , HOŞGÖRÜ ve PAYLAŞMA AYI

Güzel bir havada ve Düzce’nin doğa manzarası eşliğinde bir araya gelen SEDAŞ Ailesi, iftar yemeği organizasyonunu neşe ve bol sohbet içinde geçirdiler. SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Ramazan ayı vesilesi ile böyle güzel bir yaz akşamında siz değerli çalışanlarla birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca belirtmek isterim. Rahmet ve bereket ayı olarak bildiğimiz Ramazan ayı bizlere nefsi terbiye etmeyi, eldekinin kıymetini bilmeyi ve yoksulluğun ne olduğunu tüm bunlarla birlikte hoşgörü ve paylaşmanın erdemini öğretiyor” dedi. Çalışanlar, Ramazan ayında manevi yönüyle de değer kazanan bu organizasyona katılmak ve bir araya gelmekten, birlik ve beraberlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

GÜVEN, ÇALIŞANLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

SEDAŞ Ailesi ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açarak, hep birlikte iftar yemeğini yediler.  iftar programı süresince çalışanlar çaylarını içerken samimi bir ortamda ve neşe içinde sohbet ettiler. Güven’in ev sahipliğini yaptığı programa davetli olarak, TES-İŞ Adapazarı Şube Şube Yöneticileri Naci Çolak ve Rıdvan Akın ile grup müdürleri, departman müdürleri ve yaklaşık 200 çalışan katıldı.

Katılımcılarla yakından ilgilenen Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı.

 

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