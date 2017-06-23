SEDAŞ Ailesi İftarda Buluştu

SEDAŞ’ın 1700 çalışanı için geleneksel olarak her yıl Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze lokasyonlarında ayrı ayrı organize ettiği iftar programlarında, çalışanlarıyla bir araya gelen SEDAŞ yöneticileri, bu yıl ramazan ayının son iftarını 22 Haziran tarihinde Gebze Eskihisar Old Castle Otel’de gerçekleştirdi.

SEDAŞ yöneticilerinin Gebze bölgesinde görev yapan çalışanları kapıda karşılaması ile başlayan iftar yemeği organizasyonu, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in hoş geldiniz konuşmasıyla devam etti. Çalışanlar, Ramazan ayında manevi yönüyle de değer kazanan bu organizasyona katılmak ve bir araya gelmekten, birlik beraberlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ve Kamu İlişkileri Koordinatörü Yunus Bekircan’ın iftar programı süresince çalışanlarla tek tek iletişim kurduğu organizasyon, samimi bir ortamda ve neşe içinde geçti. Güven’in ev sahipliğini yaptığı programa davetli olarak, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Şube Yöneticisi Fevzi Kurt, Baş temsilci Nedim Sancak ile grup müdürleri, departman müdürleri ve yaklaşık 300 çalışan katıldı.

Katılımcılarla yakından ilgilenen Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederken, “Elektrik dağıtım hizmetinin 24 saat kesintisiz ve sürekli olarak sağlanabilmesi için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızla uzun yıllar boyunca hep beraber olalım isteriz. ‘Barış, Sevgi ve Yardımlaşma’ ayı olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerken, şimdiden değerli mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor, SEDAŞ Ailesini oluşturan sizlerin daha nice yıllar bayramlara en güzel günlerde ulaşmanızı, Bayramı aileleriniz, sevdikleriniz, dost ve arkadaşlarınız ile sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum.” dedi.