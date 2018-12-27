SEDAŞ Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

SEDAŞ yetkilileri, elektriğin sürekliliği ve kesintilerin olmaması, arıza sayısının azaltılması, kışa hazırlık için bakım çalışmalarının yaz boyunca yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. SEDAŞ 4 il 45 ilçe, 766 Köy ve 1344 mahallede yaz aylarında daha çok yoğunlaşarak sürdürülen, yatırım ve bakım çalışmaları ile hizmet kalitesini artırmaya odaklandığını açıkladı.

Yüzde yüz yatırım hedefi ile 34 bin 500 Voltluk orta gerilim şebekesi üzerinde, 4 İlde toplam 20 Bin kilometrekarede enerji dağıtım hizmeti verirken, bakım çalışmalarında, enerji hattına yıkılabilecek, rüzgar ve fırtına, kar ve buz yüküyle şebekeye zarar verecek, elektrik kesintilerine neden olabilecek ağaç dallarının teknik bir budama yöntemi ile kesilmesini sağladı.



Ekiplerce, aydınlatma ve armatür bakım onarımı, izolatör değişimi, iletken yenileme, bağlantı ve camper yenileme işlemleri, trafo ve pano bakımı, iletken salınımına ait sehim alımı işlemleri gerçekleştirildi. Gereken yerlerde enerji hatlarında yenileme çalışmaları yapıldı. Yapılan tüm bakım çalışmalarıyla müşteri memnuniyeti için arıza sayılarının, kesinti sürelerinin daha da çok aşağılara çekilmesine çalışıldığı açıklandı.



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Enerji kesinti süresi ve sıklığını her geçen gün daha da çok azaltan SEDAŞ ekipleri, vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için elektrik dağıtımındaki kalite standartlarını artırmak üzere planlı kesintilerle bakım çalışmalarını tamamladıklarını ve kışa hazır hale geldiklerini belirttiler. SEDAŞ’a haber verilmeden ve önlem alınmadan ağaç kesildiğinde, ağacın elektrik hattına devrilmesi sonucunda büyük zararlara, can ve mal kaybına da yol açabildiği belirtildi ve elektrik hattının ve direklerin, izolatör ve traverslerin zarar görmesi yanında, binlerce abonenin bilinçsizce yapılan bu tür olaylarda, yeniden tesis yapımı gerekebileceği ve vatandaşların saatlerce elektriksiz kalabileceği belirtilerek, “SEDAŞ’a Alo 186 üzerinden ihbarda bulunarak destek alabilirsiniz” denildi.