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SEDAŞ çağrı merkezinde “Engelsiz İletişim” hizmeti

SEDAŞ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yayınladığı video ile “Engelsiz Çağrı Merkezi” hizmetinin nasıl alınabileceğini anlattı.

SEDAŞ çağrı merkezinde 'Engelsiz İletişim” hizmeti

03 Aralık 2021 Cuma 11:52

 

 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), iletişimde engelleri kaldıran hizmetini video ile anlattı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özelinde şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, işitme engelli müşteriler için sunulan Engelsiz Çağrı Merkezi hizmetinin ayrıntılarına yer verildi. 20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfus ve 2 milyon müşteriye hizmet veren SEDAŞ’ın çağrı merkezindeki işaret dili hizmeti, elektrik dağıtım sektöründe ilk olma özelliğini taşıyor.

 

SEDAŞ’ın Engelsiz Çağrı Merkezi hizmetinden yararlanmak isteyen müşteriler, www.sedas.com web sitesindeki “Engelsiz İletişim için tıklayın” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri doldurarak 186 telefon numaralı çağrı merkezindeki işaret dili uzmanı müşteri temsilcisine bağlanabiliyor. Görüntülü yapılan görüşmeler sayesinde işitme engelli müşteriler, talep ve şikayetlerini kolayca aktarabiliyor.

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl açıklanan verilere göre ülkemizde yaşayan işitme engelli bireylerin sayısı 179 bin 867. İşitme engeli bulunan yurttaşların kamusal hizmetlerden faydalanabilmeleri önem taşıyor.

 

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