SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ’NE ALTIN KULAKLIK ÖDÜLÜ

Çağrı Merkezleri Derneği tarafından bu yıl 4.cüsü düzenlenen Altın Kulaklık Ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Çağrı Merkezi dünyasından bir çok temsilcinin katıldığı törende; finale kalan SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Çağrı Merkezi Temsilcisi Şeymanur ÖZDEMİR “ En Samimi Müşteri Deneyimi” dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

125 müşteri temsilcisi ile hizmet veren SEDAŞ Çağrı Merkezi; müşteri memnuniyetini her zaman en önce tutan çalışma prensibi ile 7/24 hizmet veriyor. Müşteri bildirimlerinin sağlıklı bir şekilde alınması ve sahada doğru tespit yapılması adına önemli bir görev üstlenen SEDAŞ Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri; gösterdikleri duyarlılık ile de örnek davranışlar sergiliyor. SEDAŞ Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Şeymanur ÖZDEMİR’in kızı solunum cihazına bağlı bir anne ile yaptığı telefon görüşmesi ve acil müdahale gerektiren bu durum karşısında gösterdiği yaklaşımı kısaca anlatan video “En Samimi Müşteri Deneyimi” alında büyük takdir toplayarak birinciliğe hak kazandı.

SEDAŞ Çağrı Merkezi %100 Ulaşılabilirlik Seviyesi ,%98 Cevaplama Oranı ile hizmet vermeyi sürdürmektedir. SEDAŞ’ın tüm müşteri bildirimleri ve planlı kesinti bildirimleri için

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