SEDAŞ Çalışanları Çevre Tatbikatında

SEDAŞ’ın Çevre Tatbikatı, bu yıl da çalışanların katılımıyla teorik ve uygulamalı olarak yapıldı.

Sakarya Elektik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) tarafından her yıl düzenlenen “Çevre Tatbikatı” çerçevesinde Kalite ve Çevre Müdürlüğü’nün SEDAŞ depolarında kimyasal döküntü/sızıntıya karşı alınması gereken önlemlerle ilgili teorik eğitim ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Çevre Tatbikatı, koltuk depo çalışanları, ana depo çalışanları, il sorumluları ve bölge sorumlularının katılımıyla yapıldı. Tatbikat; kimyasal maddenin tanımlanmamış alanda, uygun olmayan koşullarda bırakılması ve forklift çarpması sonucu devrilmesiyle kimyasal maddenin kanalizasyona karışması senaryosu üzerine kurgulandı. Kurgulanan bu senaryoda, Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması, döküntü/sızıntıya müdahale edilmesi ve döküntü/sızıntının önlenmesi, oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması uygulamalı olarak anlatıldı.

SEDAŞ tüm faaliyetlerinde çevre ile ilgili yasal ve diğer şartları dikkate alarak SEDAŞ işyerleri, ambar sahası ve saha uygulamalarında olası çevresel etkiler için önlem alınmasını ve gerekli kontrollerin yapılmasını sağlıyor. SEDAŞ çalışanlarını, işleriyle ilgili çevre etkilerinin önemi, yapılan uygulamaların çevreye sağladığı yararlar, faaliyetlerde yaşanabilecek uygunsuzlukların olası sonuçları vb. konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenliyor.

Çevre ile ilgili ortaya çıkabilecek acil durumlarda bilinç düzeyinin artırılması hedefiyle verilen eğitimler sonunda SEDAŞ çalışanları, kimyasal döküntü/sızıntı durumunda yapılacak müdahaleler konusunda farkındalık kazandı.











