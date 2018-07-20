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Sedaş Çalışanları Geliştirecek Eğitimlere Önem Veriyor

Elektrik dağıtım hizmetlerinde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine odaklanan SEDAŞ'ın, başarılı kurumsal eğitimleri, çalışanları için tüm hızıyla sürüyor.

Sedaş Çalışanları Geliştirecek Eğitimlere Önem Veriyor

20 Temmuz 2018 Cuma 16:00

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Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti odağına alan ve Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren SEDAŞ, hem eğitimle kalite standartlarını artırmayı, hem de çalışanlarının mesleki gelişimi ile uzmanlık düzeylerini  artırmayı hedefliyor.  

SEDAŞ “Eğitim Gönüllüleri” projesi kapsamında, iç eğitimcilerle farklı konularda eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. SEDAŞ’ta  Vergi Muhasebesi Uzmanı Murat Ersoy tarafından Tahakkuk ve Fatura Takip Müdürlüğü çalışanlarına verilen eğitim ile  Vergi Usul, Türk Ticaret Kanunu, E-Fatura, E-Arşiv ve KDV Beyannamesi konularında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.  Eğitim farklı birimlerden çalışanları bir araya getirirken, departmanlar arası beklentilerin iletilmesine imkan ve koordinasyon ile işbirliğinin daha da çok geliştirilmesine  katkı sağladı. Eğitim departmanlar arası görüş alışverişi ve karşılıklı soru-cevap şeklinde devam etti.  SEDAŞ Muhasebe Müdürü Saadet Simitçioğlu Kaya, diğer departmanlara da bilgi paylaşımını hızlandıracak olan bu tür eğitimlerin verileceğini, Vergi Muhasebesi Uzmanı Murat Ersoy’a katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

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