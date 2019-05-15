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SEDAŞ Çalışanları İftarda Buluştu

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi) özel şirket olduktan sonra çalışanlarıyla başlattığı geleneksel iftar yemeklerini her yıl Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze lokasyonlarında 1700 çalışanı için ayrı ayrı organize ediyor.

SEDAŞ Çalışanları İftarda Buluştu

15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:29

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SEDAŞ iftar programlarının ilkini Sakarya'da örnek bir iftar programı ile gerçekleştirdi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın ev sahipliğini yaptığı programa davetli olarak, TEİAŞ ve TEDAŞ Bölge Müdürleri, CEZ Group Yöneticileri, SEDAŞ Yöneticileri, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve sendika yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 500 SEDAŞ çalışanı katıldı.

Sakarya ilinde görev yapan çalışanları, SEDAŞ yöneticilerinin, kapıda karşılaması ile başlayan organizasyon, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın hoş geldiniz konuşması ile devam etti. Odyakmaz konuşmasında; “Sözlerime başlamadan önce ramazan ayınızı tebrik ediyor, barış, sevgi ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, bu ayın sonunda hep birlikte kutlayacağımız Ramazan Bayramı’nın da ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. SEDAŞ Ailesi büyük bir aile. 1700 çalışanı ve aileleri ile büyük bir camiayı oluşturuyor. SEDAŞ olarak elektrik dağıtım faaliyetlerimizi hep birlikte, müşteri memnuniyeti yaratacak şekilde, verimlilik esası ile sürdürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Birlik ve beraberlik ruhu ile bölgemiz ve ülkemiz için güzel çalışmalar yapacağız. Bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, bu ailenin bir bireyi olmaktan dolayı, mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.” dedi.  SEDAŞ çalışanları, iftar organizasyonunu neşe ve hoş sohbet içinde geçirdiler. Çalışanlar, Ramazan ayında manevi yönüyle de değer kazanan bu organizasyona katılmak ve bir araya gelmekten, birlik ve beraberlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

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