SEDAŞ ÇALIŞANLARINDAN ÖRNEK HAREKET

Ellerine giydikleri temizlik eldivenleri ve çöp poşetleri ile yerlerdeki çöpleri toplayan SEDAŞ çalışanları şehrin temiz kalması adına yerlerden en çok sigara izmariti, yiyecek ambalaj malzemeleri gibi malzemeleri topladılar. SEDAŞ çalışanları, “pikniğe, parka gittiğimizde kuruyemiş kabuklarımızı, pet şişelerimizi yerlere atmayalım. Önce biz evimizin önünü süpürelim ki ardımızdan diğerleri de gelsin. Çevre, doğa ve şehirlerimiz her zaman temiz kalsın” dediler.
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