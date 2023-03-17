İHA
SEDAŞ Deprem Bölgesinde Yaraları Yarıyor
SEDAŞ, depremlerden etkilenen illerde kesintisiz ve güvenli elektrik arzının sürdürülebilmesi için arıza onarım faaliyetlerine ve yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremlerin etkili olduğu bölgedeki afetzedelere yardım elinin uzatılmasına katkıda bulunmak için yardım çalışmalarını sürdüren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), tüm imkanlarını seferber etti. Depremin meydana geldiği günden itibaren destek ekiplerini oluşturan SEDAŞ, enerji ihtiyacına hızlı çözüm sunan jeneratörleri, elektrik ekipmanlarını ve İSG malzemeleri ile temel ihtiyaç yardım kolilerini depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye sevk etti. Depremin ilk gününden itibaren gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, enerji arzının sağlanmasına ve depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
İHA