SEDAŞ dikkatli olmaya davet ediyor

İnşaat Mevsiminin Geldiği Bugünlerde İnşaat ve Altyapı Şirketlerini ve tüm tüketicileri elektriğin güvenli kullanımı için SEDAŞ dikkatli olmaya davet Etti

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde elektrik dağıtım faaliyeti yürüten SEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımı ve hiç bir şekilde olumsuz bir kazanın yaşanmaması adına, inşaat ve altyapı yapım işi yönetici ve görevlileri ile tüm tüketicileri “İş Güvenliği kavramına” bilinçli bir şekilde çok daha fazla önem vermeye davet etti.

“UYARIMIZ DİKKATE ALINMALI”

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, enerjinin güvenli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtirken, bu uyarıyı sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz”dedi. Güven konuyla ilgili açıklamasında “Elektrik hayatımızda olmazsa olmaz bir enerji. Ancak pek çok şeyi kullanırken dikkat etmemiz gerektiği gibi elektriğin de kullanımı sırasında çok dikkatli olmamız gerekir. Bu konularda tüketicilerin evlerinde, ofislerinde, inşaat yapımı sırasında, özellikle enerji nakil hattı seviyelerinde yapılan çalışmalarda, altyapı kazılarının yapılması sırasında da uyulması gereken İş Güvenliği (İSG) kuralları olduğu hakkında bilinçli olmaları gerekiyor. Altyapı firmalarının “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında, enerji kesintisi gerekliliği olan yerlerde, SEDAŞ’a mutlaka önceden haber vermeleri ve planlı kesinti önlemi talebinde bulunmaları yasa gereği de büyük önem taşıyor. Bu uyarımız mutlaka dikkate alınmalı. ” dedi.

ÖNLEM ALMAK YASAL GEREKLİLİK

Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can güvenliğini sağlamanın yanı sıra, hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi almaları gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetmeliğinde, enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasın olmaması için önlemler alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, inşaat yapım alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi bırakılıp gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışılması gerekliliğine yer veriliyor. Yönetmelik gereği, güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımı da hesaba katılması gerektiğine, ayrıca beton mikserleriyle çalışma sırasında pompa kollarının açılması ve toplanmasında çevredeki elektrik hatlarına dikkat edilmesi ve oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması gerektiğine de aynı yönetmelikte dikkat çekiliyor.