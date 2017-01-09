SEDAŞ ekipleri komando gibi mücadele ediyor

Yoğun kar yağışında 34 bin 500 Voltluk orta gerim hatlarındaki arızaları onaran Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) görevlilerinin elektrik direklerine korkusuzca çıkarak çalışmalarını yerden çok yüksekte yapıyor olmaları ve çevik hareketlerle işlerini sürdürmeleri kendilerinin komandoya benzetilmelerine neden oluyor.

Yüksek gerim hatlarındaki arızaları onaran Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) görevlilerinin yaptığı hareketler adeta komandoların özel eğitimini andıran zorlu hareketlerin görüntülerini çağrıştırıyor. SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri orta gerilimde çalışmak için özel bir belge alıyorlar. Bu hatlara müdahale yetkisi olan kişiler, sadece EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde) çalışma yetki belgesi olan kişiler oluyor ve bu eğitim TEDAŞ tarafından verilebiliyor.

Saha ve doğa koşullarında kimi zaman ekiplerin, yüksek direkler üzerinde, bağlantılar yaparken, SEDAŞ ekiplerinin iş güvenliğine dikkat ederek, korkusuzca, cansiperane bir şekilde mücadelesi görenlerde takdir uyandırıyor.