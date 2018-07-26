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Sedaş Ekiplerinin Enerji Mücadelesi

Kocaeli’de önceki gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına özellikle İzmit ve Kartepe ile Kandıra ilçelerinde olumsuz etkisini gösterirken, Kartepe’de yol kenarında bulunan ağaçlar yola devrildi ve yolu kapattı. Sağnak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sakarya ve Düzce’de de benzer olaylar yaşandı. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yağan yağmur ve rüzgara aldırmadan elektrik enerjisinin verilmesi için alarm halinde çalışmalarını sürdürdüler.

Sedaş Ekiplerinin Enerji Mücadelesi

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:29

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Kartepe de şebeke üzerine uçan  büyük ağaç dalları ise  şebekeye zarar verdi ve İlçede bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı. Kandıra da şebeke üzerine düşen yıldırım izalotörleri parçalayarak 3/0 iletkenli hattın kopmasına yol açtı. Orta Gerilim şebekesinde SEDAŞ ekiplerinin özverili çalışmaları ile enerji hattının yeniden iletkenlerinin çekilmesini ve izalotörlerinin yenilenmesini sağladılar. 

Temmuz ayına rağmen gök gürültüsü ile yıldırım ve şimşeklerin görüldüğü ani yağışlar Kocaeli, Sakarya ve Düzce’nin pek çok ilçesinde etkisini gösterdi. Şimşeklerin gökyüzünde  sürekli görüldüğü anlarda, gök gürültüsü sesleri de her yerde yankılandı. Sakarya da Akyazı İlçesinde, Kocaeli de Kandıra ve Kartepe İlçelerinde SEDAŞ İşletme ve Bakım Ekipleri arazide bulunan şebeke üzerinde 25 metrelik direklerde adeta komanda gibi enerji hattının onarımı için  zorlu mücadelelere  imza attılar. SEDAŞ ekipleri ilçe merkezleri yanı sıra arazide de elektrik şebekesindeki kesintilerin giderilmesi için cansiperane bir çalışma gösterdiler.

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Anahtar Kelimeler
SedaşKocaeliFırtınaElektrikKandıraSakaryaDüzce
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