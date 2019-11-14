SEDAŞ Enerji Hizmet Grubu İle AFAD Tatbikatına Katıldı

Sapanca ilçesi AFAD Arama Kurtarma Birliği’nde yapılan tatbikattaki senaryo gereği;

6,0 şiddetinde Arifiye merkezli bir deprem meydana geldiği ve depremde Adapazarı, Arifiye, Sapanca, Geyve ve Akyazı ilçelerinde bazı binalarda ve yerleşim alanlarında hasar oluştuğu ve vatandaşların mahsur kaldığı yönünde bilgi aktarılması üzerine TAMP Sakarya Planı devreye sokuldu. Plan kapsamında;

AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) üzerinden Yerel Düzey Hizmet Grubu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının olay yerlerine intikali sağlandı. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılarak Sakarya Afet Müdahale Planı içerisindeki Yerel Düzey Hizmet Grubu ile birlikte depremin ardından oluşan yangın, heyelan, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve boğulma gibi ikincil afetlere de müdahale edildi. Tatbikatta enerji hizmet grubunda bulunan SEDAŞ; tatbikat senaryosu gereği oluşan deprem sonrası elektrik dağıtım hattında meydana gelen hasarları tespit ederek, arızalara hızlıca müdahale etti. SEDAŞ ekipleri; depremde zarar görmüş trafo tesislerinin yerine, mobil jeneratörler koyarak bölgenin enerji ihtiyacını karşıladı.

SEDAŞ Şebeke İşletme Bakım İl Sorumlusu İbrahim Açıkalın; tatbikatta, Yerel Enerji Hizmet Grubu planının amacının; ulusal çapta ve yerel düzeyde meydana gelen bir afet ve acil durum sonrasında afet ve acil durum bölgesinde enerji (elektrik, doğalgaz, petrol, kömür) üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde meydana gelebilecek hasarların acilen onarılarak en kısa sürede enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji hizmetlerinin sunumunu normal durumuna getirmek olduğunu ifade etti. Afet ve acil durum bölgesinde enerji elektrik ve doğalgaz altyapı tesislerinin onarılması, acil ve kritik tesislere enerji sağlanması ve geçici barınma yerlerine enerji altyapı tesislerinin kurulmasının hedeflendiğini ve bunun için destek çözüm ortakları ile diğer yerel düzey hizmet gruplarıyla işbirliği yapılacağını ve gerekli durumlarda koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.







