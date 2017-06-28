Sedaş Engelleri Kaldırıyor

SEDAŞ Sosyal Sorumluluk kapsamında, “Engelleri Kaldırmak İçin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İle SEDAŞ El Ele” mavi kapak toplama kampanyasını başlattı. “SEDAŞ Gönüllülerinin” vereceği destek ile hayata geçirilecek mavi kapak kampanyası, gerçekten de hayatın engellerine kapak olan bir kampanya.

SEDAŞ Gönüllüleri El Ele

SEDAŞ’ta birimlere dağıtılan kutularda, kapakları topluyorsun, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne yolluyorsun, tekerlekli sandalyeye sahip olamayanlara, sandalye ve tıbbi malzeme sağlamış oluyorsun. Kampanyanın özeti sayılan bu çalışmayı SEDAŞ Gönüllüleri el ele vererek başlattı.

Engellere Dur Demek İçin

SEDAŞ Gönüllüleri, gün içerisinde biriktirdikleri mavi kapakları SEDAŞ Bölgesel İdari İşler Sorumlularına teslim ediyor ve hayatın engellerine dur diyorlar.

Çevre Bilinci

SEDAŞ Gönüllüleri, başlatılan kampanya ile ilgili aile bireylerini de bilgilendiriyor, engellerin kaldırılmasına ve çocukların da çevre bilincinin gelişimine katkı sağlıyorlar.