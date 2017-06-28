Sedaş Engelleri Kaldırıyor

SEDAŞ Gönüllüleri El Ele
SEDAŞ’ta birimlere dağıtılan kutularda, kapakları topluyorsun, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne yolluyorsun, tekerlekli sandalyeye sahip olamayanlara, sandalye ve tıbbi malzeme sağlamış oluyorsun. Kampanyanın özeti sayılan bu çalışmayı SEDAŞ Gönüllüleri el ele vererek başlattı.
Engellere Dur Demek İçin
SEDAŞ Gönüllüleri, gün içerisinde biriktirdikleri mavi kapakları SEDAŞ Bölgesel İdari İşler Sorumlularına teslim ediyor ve hayatın engellerine dur diyorlar.
Çevre Bilinci
SEDAŞ Gönüllüleri, başlatılan kampanya ile ilgili aile bireylerini de bilgilendiriyor, engellerin kaldırılmasına ve çocukların da çevre bilincinin gelişimine katkı sağlıyorlar.