banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sedaş Engelleri Kaldırıyor

SEDAŞ Sosyal Sorumluluk kapsamında, “Engelleri Kaldırmak İçin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İle SEDAŞ El Ele” mavi kapak toplama kampanyasını başlattı. “SEDAŞ Gönüllülerinin” vereceği destek ile hayata geçirilecek mavi kapak kampanyası, gerçekten de hayatın engellerine kapak olan bir kampanya.

Sedaş Engelleri Kaldırıyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:08

SEDAŞ Gönüllüleri El Ele

SEDAŞ’ta birimlere dağıtılan kutularda, kapakları topluyorsun, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne yolluyorsun, tekerlekli sandalyeye sahip olamayanlara, sandalye ve tıbbi malzeme sağlamış oluyorsun. Kampanyanın özeti sayılan bu çalışmayı SEDAŞ Gönüllüleri el ele vererek başlattı.

Engellere Dur Demek İçin

SEDAŞ Gönüllüleri, gün içerisinde biriktirdikleri mavi kapakları SEDAŞ Bölgesel İdari İşler Sorumlularına teslim ediyor ve hayatın engellerine dur diyorlar.

Çevre Bilinci

SEDAŞ Gönüllüleri, başlatılan kampanya ile ilgili aile bireylerini de bilgilendiriyor, engellerin kaldırılmasına ve çocukların da çevre bilincinin gelişimine katkı sağlıyorlar. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı 11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Başpehlivanlar Gebze’ye geliyor Başpehlivanlar Gebze’ye geliyor
Ballıkayalar'da Bir Kurtarma Daha Ballıkayalar'da Bir Kurtarma Daha
Valiler Kararnamesi Valiler Kararnamesi
Kuzey Afrika sıcakları geliyor Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Sıcak Hava Tansiyon Düşmanı Sıcak Hava Tansiyon Düşmanı
Yukarı Çık

banner149

11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli'de, Ramazan Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu son 11 günde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

Haberi Oku