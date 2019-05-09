SEDAŞ Gece Gündüz Çalışıyor

SEDAŞ ekipleri aydınlatma bakımlarını 7/24 sürdürürken, İşletme Bakım ekipleri ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 20 bin kilometrekarelik görev alanında yer alan 4 İl, 45 ilçe, 766 köy ve 1344 mahallede toplam 410 bin 860 adet aydınlatma direğinde yer alan armatürlerin, çalışır halde bulunması ve her gece devreye girmesi için bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hizmet bölgesinde karanlık cadde ve sokak kalmaması için, sönen ve arızalanan lamba ve armatürlerin onarımını ve bakımını yapan SEDAŞ ekipleri, gelen talep ve şikayetleri hızla değerlendirirken bu doğrultuda ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile değiştiriyorlar. SEDAŞ sadece 2018 yılında 7.133 adet aydınlatma tesisinin periyodik bakımını yaparken, 76.189 adet aydınlatma ampulü ve 17.510 adet aydınlatma armatürünü yenileriyle değiştirdi. Ekonomik ömrünü doldurmamış ve kullanılır durumda olan, fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan 35.776 adet aydınlatma armatürüne de müdahale ederek, bakım ve onarım çalışmaları ile aydınlatma sisteminde değerlendirilmesini de sağladı.

SEDAŞ ekipleri aydınlatma arızalarını giderirken, web sayfası üzerindeki talep, öneri kanalından ve webchat üzerinden gelen bildirimleri, SEDAŞ Mobil Uygulaması’na yapılan ihbarlardan alınan bilgileri, SEDAŞ Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi’nde kayıt altına alıyor, titizlikle değerlendirerek, aydınlatma çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Aydınlatma yönetmeliği kapsamında Valilikler’in bünyesinde kurulan ‘’Aydınlatma Komisyonları’’ Vali Yardımcıları Başkanlığı’nda TEDAŞ, ilgili Belediye ve SEDAŞ temsilcileri ile bir araya gelerek, Aydınlatma Tesisleri için ortak karar veriyorlar. Yeni yapılan tüm aydınlatma tesisleri, Belediyeler ve SEDAŞ tarafından da yapılsa, aydınlatmada kullanılan enerjinin kayıt altına alınması için abonelik işlemleri gerçekleştirilmeden Aydınlatma Tesisleri’nin enerji bağlantısı yapılmıyor.

SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri trafikte yoğunluğu olan caddelerde gerekli güvenlik önlemlerini almak üzere İl Emniyet Müdürlükleri’nde Trafik Uygulama ve Denetleme Müdürlükleri ile yazışmalar yaparak ve gerekli izinleri alarak, karayolu güzergahlarında da son süratle aydınlatma bakımlarını yapıyorlar.