SEDAŞ gönüllerinden dünya temizlik günü etkinliği

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sapanca Gölü kıyısında görülen piknik kalıntıları, pet ve teneke şişeler, izmarit atıklarının yaşanabilir ortamları olumsuz yönde etkilediğini belirten SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz “Bizler birer anne-baba ama her şeyden önce birer birey olarak Dünya’mıza karşı sorumluluk sahibiyiz. Bilinçsizce çevreye atılan çöpler nedeniyle her geçen gün doğal güzelliklerimizi kaybediyoruz. Gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşama hakkına saygı duymalı ve nasıl ki yaşadığımız evleri temiz tutuyorsak; hepimize ev sahipliği yapan Dünya’mızı da temiz tutmalıyız. Bu yolda toplumdaki her bireyin attığı adım çok önemli. Biz SEDAŞ olarak bugün burada küçük bir grupla çok anlamlı bir etkinlik düzenledik; herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.