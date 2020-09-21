SEDAŞ gönüllerinden dünya temizlik günü etkinliği

SEDAŞ’ın Sürdürülebilirlik vizyonu içerisinde çok önemli bir yeri olan çevresel sürdürülebilirlik kapsamında düzenlenen 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğinde; SEDAŞ Gönülleri Sapanca Gölü kıyısında bir araya gelerek çevredeki çöpleri topladı. COVID-19 tedbirleri ışığında; kurallara titizlikle uyulan etkinliğe aileleri ile birlikte katılan gönüllüler, tüm topluma örnek bir hareket sergilerken çevre temizliği konusunda her bir bireyin önemli bir rol üstlendiğini vurguladılar.





Artan kimyasal kullanımı, doğada uzun yıllar çözülmeyen atıklar, bilinçsiz tüketim alışkanlıkları gibi sebeplerle her geçen gün kirlenen dünyanın gelecekteki sahipleri olan çocukların da katıldığı etkinlikte; SEDAŞ ailesinin çocuk üyeleri ilettikleri mesajlar ile büyüklerine ve genç nesillere hassasiyet çağrısında bulundu.