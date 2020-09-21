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SEDAŞ gönüllerinden dünya temizlik günü etkinliği

Tüm canlılara ev sahipliği yapan gezegenimizin korunması, temiz ve sağlıklı bir çevre için farkındalık yaratılması amacıyla tüm dünyada farklı etkinliklere sahne olan 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde SEDAŞ Gönülleri de Sapanca Gölü kıyısındaydı.

SEDAŞ gönüllerinden dünya temizlik günü etkinliği

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:44

SEDAŞ’ın Sürdürülebilirlik vizyonu içerisinde çok önemli bir yeri olan çevresel sürdürülebilirlik kapsamında düzenlenen 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğinde; SEDAŞ Gönülleri Sapanca Gölü kıyısında bir araya gelerek çevredeki çöpleri topladı. COVID-19 tedbirleri ışığında; kurallara titizlikle uyulan etkinliğe aileleri ile birlikte katılan gönüllüler, tüm topluma örnek bir hareket sergilerken çevre temizliği konusunda her bir bireyin önemli bir rol üstlendiğini vurguladılar.
 
Artan kimyasal kullanımı, doğada uzun yıllar çözülmeyen atıklar, bilinçsiz tüketim alışkanlıkları gibi sebeplerle her geçen gün kirlenen dünyanın gelecekteki sahipleri olan çocukların da katıldığı etkinlikte;  SEDAŞ ailesinin çocuk üyeleri ilettikleri mesajlar ile büyüklerine ve genç nesillere hassasiyet çağrısında bulundu. 

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sapanca Gölü kıyısında görülen piknik kalıntıları, pet ve teneke şişeler, izmarit atıklarının yaşanabilir ortamları olumsuz yönde etkilediğini belirten SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz    “Bizler birer anne-baba ama her şeyden önce birer birey olarak Dünya’mıza karşı sorumluluk sahibiyiz. Bilinçsizce çevreye atılan çöpler nedeniyle her geçen gün doğal güzelliklerimizi kaybediyoruz. Gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşama hakkına saygı duymalı ve nasıl ki yaşadığımız evleri temiz tutuyorsak; hepimize ev sahipliği yapan Dünya’mızı da temiz tutmalıyız. Bu yolda toplumdaki her bireyin attığı adım çok önemli. Biz SEDAŞ olarak bugün burada küçük bir grupla çok anlamlı bir etkinlik düzenledik; herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.
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