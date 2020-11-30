SEDAŞ, kaliteli ve sürekli enerji için iş başında

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon kişiye enerji hizmeti sunan SEDAŞ sahadaki bakım ve yatırım planlarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kış mevsimine girmeden önce tamamlanan çalışmalar ile enerji kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yüzde 24’e varan yıllık nüfus artışıyla Türkiye’nin en kalabalık bölgeleri arasında bulunan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin elektrik dağıtım hizmetinden sorumlu Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), planlı yatırım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Enerji hizmetinin sürekliliğini sağlama hedefliyle, bölgenin her noktasındaki enerji ihtiyacının karşılanması için yoğun mesai harcanıyor.

SEDAŞ, elektrik hizmetindeki teknik sürdürülebilirliği koruyabilmek adına, bölgedeki nüfus artışına paralel olarak yükselen enerji talebinin karşılanması için yoğun eforlu çalışmalara devam ediyor. Yeni abonelere ait bağlantıların tamamlanması ve daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla devreye alınan çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor.

Planlı çalışmalarla kesintisiz enerji hizmeti

Abonelerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor. Kentleşme oranı her geçen gün artan dört şehrin ihtiyaçlarını karşılamak üzere son 11 yılda yapılan toplam yatırım miktarının ise 1 milyar 676 milyon 801 bin lira olduğu öğrenildi. Önümüzdeki dönemde de izlenecek yatırım stratejisi ile şebekelerde ilave ve yenilemeler yapılması hedefleniyor.

48 saat önceden duyuru yapılıyor

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, aboneler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.











