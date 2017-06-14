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SEDAŞ Kar Komandolarına Teşekkür Belgesi

Yılın başında yaşanan karlı ve soğuk havalarda, elektrik şebekesinde elektrik dağıtımına ait başarılı çalışmalar sergileyen ve özveriyle enerji vermek için mücadele eden ekip üyelerine, SEDAŞ yöneticileri tarafından teşekkür belgeleri verildi.

SEDAŞ Kar Komandolarına Teşekkür Belgesi

14 Haziran 2017 Çarşamba 08:46


Marmara bölgesini de etkisi altına alan kasırga, aşırı kar yağışı ve buz yükü ile elektrik dağıtım faaliyetini de olumsuz yönde etkileyen 29 Aralık 2016 tarihi ve 2017 yılı başındaki hava muhalefeti döneminde araç, ekip ve malzeme takviyesi ile acil durum kriz planını devreye sokarak başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştiren SEDAŞ, sahada özverili ve gayretli çalışmaları ile gece gündüz görev yapan ve bir an önce elektrik enerjisini vermek için arızalara müdahale eden 600 çalışanına teşekkür belgesi verdi. 
 
SEDAŞ eğitim salonunda düzenlenen törende SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, Şebeke Operasyon Müdürü Gürcan Seymen, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, SEDAŞ İl ve Bölge Sorumluları ile Tüm çalışanları  temsilen 30 kişilik şebeke operasyon ekibi yer aldı. Şebeke operasyon ekip üyelerine ve bölge sorumlularına teşekkür belgeleri il ve ilçe bazında ayrı ayrı teslim edildi.
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Yıl başında yaşanan ağır kış şartlarında, kar yağışı ve buzlanmada şebekeye hızla müdahale eden ve elektrik tesislerinde oluşan olumsuzlukları gidermek için son sürat aksiyon alan ve çözüm sağlamak için kar-kış, gece-gündüz demeden yoğun kar yağışı altında da 34 bin 500 Voltluk orta gerim hatlarındaki arızaları onaran, mesai mefhumu gözetmeden, tehlike sınıfı yüksek bu iş kolunda meşakkatli çalışmaları özveriyle yapan ve vatandaşların sürekli elektrik enerjisinden yararlanmalarını, zorlu koşullarda müşteri memnuniyetini  de sağlayan ve şu anda da görevleri başında bulunan ekip arkadaşlarımıza sizlerin nezdinde ayrı ayrı  teşekkür ediyoruz” dedi. 
Daha sonra söz alan Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ve İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak ise zorlu koşullarda takım ruhu ve çevik bir yaklaşım ile süreçlerine destek olan yöneticilere, başarılı performanslarından dolayı tüm çalışanlara,  ayrıca SEDAŞ’ın işbirliği içinde olduğu başta AFAD olmak üzere tüm kurumlara ve paydaşlarına teşekkür ettiler” 
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