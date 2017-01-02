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Sedaş kesinti programını iptal etti

SEDAŞ tarafından daha önce duyurulan elektrik kesintileri iptal edildi

Sedaş kesinti programını iptal etti

02 Ocak 2017 Pazartesi 00:26

SEDAŞ bölgesinde kar yağışı sonrası yaşanan ağır kış koşulları ve afet durumu nedeniyle elektrik kesintileri oluşan bölgelerde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması açısından,  Kocaeli bölgesinde planladığı planlı-bildirimli enerji kesintilerini iptal ettiğini açıkladı.

Kocaeli bölgesinde yarın ile 6 Ocak  Cuma günleri de dahil olmak üzere bu iki tarih arasındaki 5 gün bakım-yapım ve 3. şahıs işleri için planlı enerji kesintilerini AFAD İl Müdürlüğünde alınan karar doğrultusunda iptal ettiklerini açıkladı.
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