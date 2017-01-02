Sedaş kesinti programını iptal etti

SEDAŞ bölgesinde kar yağışı sonrası yaşanan ağır kış koşulları ve afet durumu nedeniyle elektrik kesintileri oluşan bölgelerde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması açısından, Kocaeli bölgesinde planladığı planlı-bildirimli enerji kesintilerini iptal ettiğini açıkladı.



Kocaeli bölgesinde yarın ile 6 Ocak Cuma günleri de dahil olmak üzere bu iki tarih arasındaki 5 gün bakım-yapım ve 3. şahıs işleri için planlı enerji kesintilerini AFAD İl Müdürlüğünde alınan karar doğrultusunda iptal ettiklerini açıkladı.