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SEDAŞ Kesintisiz Enerji İçin Alarmdaydı

SEDAŞ seçim öncesi aldığı önlemleriyle seçim günü kesintisiz enerji için şebeke yönetimini başarıyla gerçekleştirdi.

SEDAŞ Kesintisiz Enerji İçin Alarmdaydı

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:44

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 31 Mart Pazar günü seçim nedeniyle vatandaşlar sandık başına giderken elektrik dağıtım hizmeti için aldığı önlemlerle gün boyu kesintisiz enerji  sağladı. Seçim günü 700 kişilik idari ve teknik kadrosu ile alarmda bekleyen SEDAŞ, olası kesintilere anında müdahale için kriz masası da oluşturdu. Seçim günü için tüm malzeme ambarlarının açık tutulması, nöbetçi ve yedek ekip hazırlığı ile araç tahsislerinin  organizasyonu da yapıldı.  

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ile Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk,  TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt,   SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü ve SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğü yöneticileri SCADA Merkezinden Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde ve ilçelerinde elektrik şebekesini takip ederken, sahada şebeke operasyonundan sorumlu  yöneticiler ile sürekli iletişim içinde oldular.

Kriz masası oluşturuldu

SEDAŞ seçim nedeniyle görev yaptığı illerin Seçim Koordinasyon Merkezleri ile koordinasyon sağlayacak personellerini görevlendirdi. SEDAŞ, Çağrı merkezi, WFM Merkezi, SCADA merkezi, Bilişim Teknolojileri Altyapı Müdürlüğü ve İşletme Bakım Bölge Sorumluluğu Birimleri ile kritik görevlerde  çalışan tüm personelin nöbet listelerini de oluşturarak önlemlerini aldı. Aynı zamanda 4 İlde ve Gebze SCADA kumanda merkezi yerleşkesinde,  Kocaeli de WFM merkezinde birer kriz merkezi oluşturuldu.

SEDAŞ Ekiplerine Teşekkür

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın, günler öncesinde herhangi bir kesinti yaşanmaması için hazırlıklara başladığını, seçim günü öncesinde planlı kesintilerin iptal edildiğini ve olası arızaların yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını belirterek, "31 Mart seçimlerinde sorumlu olduğumuz bölgelerin enerjisini sürekli kılmak için tüm SEDAŞ seferber olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve YSK (Yüksek Seçim Kurulu) ile koordineli bir şekilde seçim günü enerjide herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık. İllerde Valilikler ve İlçelerde Kaymakamlıklarla seçim hazırlıklarında işbirliği yaptık. TEDAŞ Bölge Müdürlüğü yetkilileri de seçim sürecinde şebekeyi SCADA Merkezimizde birlikte izledik. Tüm arkadaşlarıma alınan önlemler ve seçim günü boyunca gösterdikleri yoğun mesai ve performansları için teşekkür ediyor, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Bakanlığı ile Koordinasyon ve İletişim Sağlandı      

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm ülkede gerekli önlemlerin alınması koordinasyonunu sağlarken, elektrik üretim, iletim, dağıtım ile petrol ve doğal gaz iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve olası aksaklıklara en hızlı şekilde müdahale edilerek giderilmesi için TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve tüm elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Ülke genelinde  20 bin 591 personelin görev yapması sağlandı. SEDAŞ Bölgesinde elektrik dağıtımıyla ilgili bir problem yaşanmadığı bilgisini paylaşmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile kurulan canlı bağlantı sistemi üzerinden bilgilendirme yaptı.

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