SEDAŞ KOÜ Öğrencileri ile Buluştu

Mühendis Beyinler Kulübü’nün toplumda kadına bakış açısında farkındalık yaratmak, kadının sosyal hayatta ve iş hayatında daha aktif ve daha çok sorumluluk almasını amaçlayarak, cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edilmesinin de konu edinildiği etkinliğe, SEDAŞ yöneticileri de “SEDAŞ’ın Fırsat Eşitliği” projesini paylaşmaları için davet edildi.

SEDAŞ’IN “SEKTÖRDE BAŞARILI KADIN” VİDEOSU

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, erkek egemen bir sektör olan enerji sektöründe son dönemde kadınlara da yer olduğuna ilişkin SEDAŞ’ın özel bir şirket olarak “Fırsat Eşitliği” Projesini başlattığını belirtirken, pek çok şirketin ve kamuda da kadına şiddet ve cinsiyet ayrımıyla mücadele konusunda son dönemde etkili çalışmalara ağırlık verildiğini, bu çalışmaların yaygınlaşmasının bu konuda artan bilinçlenmeye katkı sağladığını ifade etti. Erkovan, bu konularda farkındalık yaratacak başarılı kamu spotlarının iletişimi yanında, İki yıldır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da “Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar” etkinliği’nin başarı ile yapıldığını anlatırken, SEDAŞ’ın da bu yarışmaya aday gösterdiğini de belirterek, “Bu yarışmalara katılan başarılı kadın yöneticiler, mühendisler, saha operasyonunda da görev alan başarılı kadın çalışanlar, erkek egemen bir sektörde kadının da yerinin olduğunu gösteriyorlar. Onlar başarılı çalışmaları ile diğer kadınlara da rol model oluşturuyorlar” dedi. Fatma Ardıç isimli SEDAŞlı kadın çalışanın, kadının da elektrik dağıtım sektöründe yeri olduğunu ve kadınların isterlerse başarılı olacakları mesajlarını verdiği videosu etkinliğe katılanlarla paylaşıldı. Bu video dikkatle ve beğeni ile izlenirken öğrencilerden de alkış aldı.

“EŞİTLİK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK GEREKİYOR”

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi’de kadın çalışanların sosyal hayatın ve iş hayatının içinde daha çok yer aldığı toplumlarda sürdürülebilir kalkınmanın daha hızlı gerçekleştiğini belirtirken, “Kadınların tüketimde aldıkları rolün göz önünde bulundurulması ile kadınların müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımlarının hizmet kalitesinde yaratacağı gelişimi de potansiyel bir zenginlik olarak değerlendirmek gerekir” dedi. Gökmen Hasançebi Kadınların, dünyanın her tarafında yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de eşitlik, bağımsızlık, politik haksızlıkların ortadan kalkması, seçme ve seçilme hakkı, günlük çalışma saatlerinin, koşullarının yeniden düzenlenmesi için, diğer bir deyişle daha iyi yaşama ve çalışma koşulları elde edebilmek için mücadelelerini halen sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Hasançebi konuşmasında; “Kadın erkek eşitliğinin bir kültür olarak yaygınlaşması ve bu farkındalığın toplumda daha çok gelişmesi için top yekun bir dayanışmaya ihtiyaç var. SEDAŞ’ın başlattığı Fırsat Eşitliğine benzer projelerin daha da çok yaygınlaştırılarak, cinsiyet ayrımının yaşanmadığı dünyada güzel bir geleceğin kurulması için kurumların ve herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

SEDAŞ’A MÜHENDİS BEYİNLER KULÜBÜNDEN TEŞEKKÜR

Hasançebi KOÜ ile SEDAŞ’ın eğitimde işbirliği protokolü olduğunu belirterek, sunumunda mesleki tecrübelerini de kulüp çalışanları ile paylaştı. Öğrencileri SEDAŞ’ın Ödüllü Proje Fikri Yarışmasına da başvurmaya davet etti. Dikkatle dinlenen sunumların ardından SEDAŞ yöneticilerine, KOÜ Mühendis Beyinler Kulübü tarafından teşekkür belgesi verildi.