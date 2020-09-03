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SEDAŞ, kuşların güvenliği için harekete geçti

SEDAŞ, göç yollarında elektrik direklerine tüneyen kuşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar elektrik direklerine 1100 adet kuşkonmaz montajı ve enerji hatlarında 40 kilometre uzunluğunda izolasyon çalışması yapılacak.

SEDAŞ, kuşların güvenliği için harekete geçti

03 Eylül 2020 Perşembe 10:53

SEDAŞ, göçmen kuşların güvenliği için 2020 yılı boyunca, enerji hatlarında 22 kilometre uzunluğunda izolasyon gerçekleştirdi. İzolasyon çalışmaları sayesinde, kuşların elektrik akımına kapılması önleniyor. Yıl sonuna kadar 18 kilometre uzunluğunda ilave izolasyon çalışması yapılarak, toplamda 40 kilometrelik enerji hattında gerekli yalıtımlar yapılmış olacak. Yaklaşık 800 elektrik direğindeyse, 2400 adet izolasyon koruma kapağı kullanılacak.

 

Yüksek elektrik direklerinde konaklayan kuşlar için toplamda 1100 adet “kuşkonmaz” isimli materyal de yerleştirilecek. Kuşkonmazlar sayesinde, kuşların direklerin üzerinde elektrik bağlantılarının bulunduğu bölgeye konmalarının önüne geçilirken, iletkenlerle olan temasları kesiliyor ve elektrik akımına kapılmaları, buna bağlı olarak tüketicilerin de enerji kesintisinden etkilenmesi önleniyor. Direkler için özel olarak hazırlanan kuşkonmaz, plastik yapısı ve esnek özellikleriyle kuşlara zarar vermiyor.


 

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