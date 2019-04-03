banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ Merkezi Taşınıyor

SEDAŞ’ın Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi 15 Nisan Pazartesi Kandıra Yolu Caddesi No:24 adresine taşınıyor.

SEDAŞ Merkezi Taşınıyor

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:14

SEDAŞ İzmit Otogarına 1 Kilometre mesafedeki  yeni yerinde, yenilenen yüzü ile hizmet vermeye devam edecek.  



SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müşteri hizmetleri merkezi, 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren, Yahya Kaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:24 İzmit Kocaeli adresinde hizmet vermeye başlayacak. 10 yıldır özel şirket statüsünde hizmet veren SEDAŞ, İzmit Kandıra Yolu Caddesi üzerinde İzmit Otogarına 1 Kilometre mesafede, benzin istasyonu yanındaki yeni binasına taşınarak, müşterileri için ferah ve yeni konseptiyle daha rahat bir ortam oluşturacak.  



SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde hangi hizmetler sağlanıyor?

SEDAŞ Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni adresinde, elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin başvuruda bulunan elektrik kullanıcılarının  taleplerini karşılamaya devam edecek. SEDAŞ yeni yapılmış olan  binalarda yapılacak ilk enerji bağlantısı için bağlantı anlaşması işlemlerini,   enerji müsaadesi, proje onayı, gerilim düşüklüğü, kaçak tutanağı ve kaçak takip cezalı ödeme işlemlerini ve bunlara ait taksitlendirme, elektrik şebekesine ait talepler, aydınlatma ve direk talepleri, sayaç okuma, kesme - açma, sayaç arızası konularında abonelerden gelen başvuru, talep ve önerilere ait işlemleri, yeni taşınacağı Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde de  gerçekleştirmeye devam edecek.                

Şu anda İzmit Kocaeli’de  Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Fener Sokak, No:3 Rimal Market üzerindeki adresinde yer alan SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi, 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren, Yahya Kaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:24 İzmit Kocaeli adresinde hizmet vermeye başlayacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da kadın sağlığı eğitimi Çayırova’da kadın sağlığı eğitimi
Askeri Öğrenci Adayı Sınavları İçin Duyuru Askeri Öğrenci Adayı Sınavları İçin Duyuru
Alman Bayer’e Roundup cezası Alman Bayer’e Roundup cezası
Erken Teşhis Hayat Kurtarır Erken Teşhis Hayat Kurtarır
Uluslararası öğrenci buluşması 6 Nisan’da Uluslararası öğrenci buluşması 6 Nisan’da
Öldürülen öğretmenin adı okuluna verildi Öldürülen öğretmenin adı okuluna verildi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çayırova’da kadın sağlığı eğitimi
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi çalışmaları kapsamında Çayırova sevgi evlerinde çalışan kadınlara...

Haberi Oku