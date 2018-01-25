SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başladı





23 Mart 2018 tarihine kadar 3. Ve 4. Sınıf üniversite öğrencilerinden www.sedas.com web

sitesindeki “Proje Fikri Yarışması” alanından başvurular alınacak. SEDAŞ’ın Geleneksel 3.Proje Fikri Yarışmasında “Projesi İyi Olan Kazansın” Sloganı 2018 yılında da hayat bulacak. SEDAŞ Beş Üniversite’nin temsilcileri ile yarışma takvimini birlikte açıkladı.



SEDAŞ Inovasyon İçin Beş Üniversite ile Birlikte

SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesini kapsayan 4 ildeki beş üniversite ile işbirliği içinde sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını hedeflediği proje fikri yarışmasının üçüncüsüne akademisyenler ile birlikte start verdi. Yarışma Onur Kurulunda SEDAŞ icra Başkanı ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) rektörleri yer aldı.

Başvuru Rehberi Onaylandı

SEDAŞ yetkilileri ve Üniversitelerden proje açılış toplantısına katılan yürütme kurulunda görevli tüm akademisyenler, proje fikri yarışmasının üçüncüsünü başlatırken, öğrencilerin çok değerli ve orijinal fikirlerle yarışmaya katılımlarını beklediklerini belirttiler. Öğrenciler, enerjinin üretiminde, enerjinin iletiminde, enerjinin dağıtımında, enerjinin çevre ile uyumunda, enerjide iş güvenliği alanında yeni proje fikirleri ile yarışmaya 23 Mart 2018 tarihine kadar www.sedas.com sayfasındaki

https://www.sedas.com/tr-tr/projefikir/Pages/default.aspx linkinden çok kolay bir şekilde katılabilecekler.

Verilecek ödüller açıklandı

Yarışma yürütme Kurulunca,“Toplum için yeni teknolojiler” teması ve “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmada 1.olan projeye 7 Bin 500 lira, 2. olan projeye 5 Bin lira ve 3. olan projeye 4 Bin lira ile 12 adet mansiyona değer görülen projeler için 1000’er TL, eğer grup olarak katılım söz konusu ise 1500’er TL ödül verileceği açıklandı.

Başvurular www.sedas.com adresinden yapılacak

Geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak, insanlığa katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak adına “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” temasıyla organize edilen 3. ödüllü proje fikri yarışmasının başvurularını öğrenciler sedas.com web sayfasından yapılabilecekler.

Beş üniversitenin “Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri”, “Endüstri” ve “Bilgisayar” “(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri) bölümlerinde eğitim gören ‘3. ve 4.sınıf üniversite öğrencilerinin’ katılabileceği açıklandı. Aynı zamanda öğrencilerin grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde de katılabileceği belirtildi.

Yarışma takvimi

Toplantıya başkanlık eden SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, ödüllü proje yarışmasındaki müracaatların, SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından 23 Mart 2018 tarihine “proje fikri yarışması” alanından yapılacağını ve projelerin ön değerlendirmesinin Proje Değerlendirme Kurulunca 16 Nisan tarihinde yapılıp, ön

değerlendirmeden geçen 15 proje fikrinin ana değerlendirmeye alınacağını daha sonra ön değerlendirmeden geçen projelerin 19 Nisan 2018 tarihinde duyurusunun yapılacağını söyledi. Güven, “Ön değerlendirmeyi geçen proje sahibi öğrenciler, 02 Mayıs 2018 tarihinde değerlendirme kuruluna sunumları ile projelerini anlatacaklar. Aynı gün proje

sunumlarını yapan öğrencilere sunum değerlendirme puanları verilecek ve 15 proje için aynı günün akşamı düzenleyeceğimiz tören ile ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu organizasyonda bizlere katkı sağlayan beş üniversitenin değerli rektörleri başta olmak üzere tüm akademisyenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.