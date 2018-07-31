Sedaş Sel Felaketinde Enerji Mücadelesi Verdi

Dolu ve sağnak yağmur yağışı, bölgede kısa sürede sel felaketi olarak gerçekleşirken, Gebze Tavşanlı Mahallesi Muhtarı Sadık Güvenç SEDAŞ’ı aradı ve yardım istedi. Muhtar Güvenç SEDAŞ’ı arayarak, aniden oluşan sel felaketi nedeniyle Ballıkayalar mevkiinde insanların canlarını kurtarmak amacıyla ağaçlara çıktığını ve enerji hatlarının ağaçlara yakın olduğunu, su seviyesinin artarak yükseldiğini, sel nedeniyle can ve mal emniyeti için enerji verilmemesinin olası tehlikeleri önleyeceğini bildirdi. Muhtar Sadık Güvenç, SEDAŞ Yöneticilerinin muhtarlıktan gelen talebin yerinde olduğunu dikkate alarak gerekli önlemleri sağladıklarını belirterek, SEDAŞ ekiplerinin sel sonrası mahallelerinde orta gerilimde elektrik şebekesine güvenlik içinde elektrik verdiklerini, alçak gerilimde ise vatandaşları uyardıklarını ve güvenlik önlemi alınması konusunda gösterdikleri ilgi ve hassasiyet ile verdikleri mücadele nedeniyle SEDAŞ yönetici ve ekiplerine teşekkür ettiğini belirtti.

Muhtar Sadık Güvenç, bölgede hayvanlarını otlatan ve hayvanlarını bağlı tutan çiftçilerin adam boyuna yükselen sularda hayvanları boğulmasın diye iplerini çözdüğünü ve onların da canlarını kurtarmaya çalıştıklarını belirtirken, vatandaşların ağaçlara çıktıklarını söyledi ve “Valilik ile AFAT helikopterle selden mağdur olan 20 vatandaşımızı bölgeden sağlıklı bir şekilde kurtarılmasını sağladılar. Büyük bir felaketti. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz. Başta Valimize ve Belediye başkanımıza olmak üzere, AFAT yetkililerine, SEDAŞ’a çok teşekkür ediyoruz” dedi. SEDAŞ Ekipleri sadece Tavşanlı mahallesinde değil, aynı zamanda Şekerpınar ve Çayırovada da enerji kesintisiyle mücadele ettiler. Şekerpınar kaymakamlık trafo kabinini adam boyu yüksekliğindeki sel suları bastı. Sel suları ile Trafo binasında kabinlere giren ve bu bölgede biriken çamur iş makinaları ile kürenirken, SEDAŞ Trafo beton köşkünün içi de su tankerinden basınçlı su sıkılarak temizlendi. Trafo kabinine uzun süre enerji alınamadı. SEDAŞ ekipleri Gebze ile birlikte İzmit’te de aynı şekilde mücadele verdiler.