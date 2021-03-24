SEDAŞ, “Sentinel” projesini hayata geçirdi

SEDAŞ, tüm saha faaliyetlerini tek bir sistem altında birleştirerek iş gücü yönetiminde etkinliği ve performansı artıracak yeni projesinin ilk fazını uygulamaya geçirdi. Sentinel projesi kapsamında anlık verilere göre planlamayla, ihbar ve taleplere müdahale süresi de kısalacak.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), devreye alınan “Sentinel” isimli proje, saha çalışmalarında verimliliği artırmayı hedefliyor. Dijital alt yapının güçlendirilmesi ve anlık verilerin doğrudan sistem içinde güncellenmesi sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilecek.

Projede ilk faz tamamlandı

20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye hizmet veren SEDAŞ’ın Sentinel projesinde birinci faz uygulamaya geçti. Projenin 7 ayı kapsayan ilk etabında Müşteri İlişkileri Yönetimi entegrasyonu, Coğrafi Bilgi Sistemi ile mobil harita, iş ve iş gücü raporlaması, online takip ve doküman yönetimine ilişkin uygulamalar geliştirildi. Böylelikle ekiplerin kaçakla mücadele, sayaç değişim işlemleri, uzaktan okuma sistemleri kurulum-bakım, kesme-bağlama ve teknik kontrol gibi iş süreçlerinde performans çıtası yukarıya taşınacak.

Temmuz ayı içerisinde başlaması planlanan ikinci fazda ise SCADA entegrasyonu, otomatik iş atama ve rota optimizasyonu geliştirilecek. Sürecin sonuna gelinde arıza, bakım-onarım, aydınlatma, enerji müsaadesi ve şebeke yapım gibi saha çalışmalarının kalite standartları yükseltilecek.

Operasyonel verimlilik ile performans artacak

Sentinel ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi kapsayan alandaki bütün operasyonlar, tek bir sistemde toplanıp online olarak izlenecek. SEDAŞ ekiplerinin gerçek zamanlı aktaracakları veriler, otomatik olarak sisteme işlenerek saha etkinliği güçlendirilecek.

Proje kapsamında, ekipler için toplamda 450 adet yeni tablet temin edildi. Cihaz Yönetim Sistemi kurulan tabletler ile sıralı sayaç ve barkod okuma gibi işlemler de yapılabilecek. Ayrıca, 430 adet yeni mobil yazıcı ve optik port da ekiplerin kullanımına sunulacak.









