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SEDAŞ Yatırım Sürecinde TEDAŞ ile İşbirliği İçinde

SEDAŞ hesap verilebilirlik, şeffaf yönetim ve müşteri memnuniyeti odaklı işletmecilik anlayışı gereği dağıtım varlıkları yapım işleri sürecinde, TEDAŞ ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

SEDAŞ Yatırım Sürecinde TEDAŞ ile İşbirliği İçinde

02 Temmuz 2017 Pazar 20:03

 YATIRIMLAR MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN

SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini içine alan yatırım programı kapsamında değerlendirilen, elektrik tesisleri proje onayları ve yapılan şebeke tesislerinin kabul İşleri TEDAŞ Bölge Müdürlüğünce yapılıyor. SEDAŞ’ın yatırım projelerini onaylayan TEDAŞ, aynı zamanda bu projelerin yatırım olarak kabul edilebilmesi, sabit kıymetlere aktarılması  için yatırım çalışmaları sonrası kesin kabul işlemlerini de sahada yerinde yaptığı kontrollerle gerçekleştiriyor. TEDAŞ’ta SEDAŞ’ın müşteri memnuniyeti hedefi için yaptığı yatırım çalışmalarına sahadaki operasyonları ile destek veriyor. 

YATIRIM İŞLERİ KONTROL ALTINDA

SEDAŞ yatırımlarının  yıl içinde  hangi seviyede gerçekleştiği,  TEDAŞ kontrol ekipleri ile sahada zaman zaman yapılan incelemelerle tespit ediliyor.  SEDAŞ hesap verilebilirlik,  şeffaf yönetim ve müşteri memnuniyetine odaklı işletmecilik anlayışı gereği  dağıtım varlıkları yapım işleri sürecinde, TEDAŞ ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt ile saha kontrollerine katılan SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, “Kamu hizmeti olarak ele alınan elektrik dağıtım faaliyetlerimizde, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet açısından yapılan işleri dikkatle yerinde inceliyoruz. Yatırımların verimli, kaliteli ve uzun ömürlü olması, yaptığımız yatırımlarla elektrik dağıtımında yeni talepleri karşılamak  ve müşteri şikayetlerinin önlenmesini sağlamak asıl hedefimizdir” dedi.      

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