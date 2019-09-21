banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ'A ELEKTRİK SATIYOR

Darıca’da yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, yaşadığı evin çatısına kurduğu sistemle kendi elektriğini üretim fazlasını ise elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

SEDAŞ'A ELEKTRİK SATIYOR

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:31

 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kerem Çilli, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle bir proje geliştirerek Darıca Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evinin çatısına sistem kurdu. Kurduğu sistemle elektrik faturalarını tarih eden Çilli, 22 adet güneş enerji sistemi paneli kullanarak kurduğu sistemle evinin tüm elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi. Çilli, elde ettiği fazla enerjiyi ise elektrik dağıtım şirketlerine satarak gelir elde etmeye başladı.
2 yıl önce KOSGEB desteği ile kendi şirketini kurduğunu söyleyen 35 yaşındaki mühendis Kerem Çilli, "Elektrik faturalarının sürekli artışı bizi böyle bir proje yapmaya yöneltti. Elektrik faturası ödemek yerine biz onlara fatura keser bir duruma geldik. Bütün sade vatandaşların kendi evlerinin çatısında kurabileceği ve elektrik satabilmesinin mümkün olduğu bir sistem oldu. Bizim ortalama elektrik faturalarımız 100-150 TL bandıydaydı, biz şuanda o faturaları sıfırladık. Üstüne de 150-200 TL bandında gelirler elde etmeye başladık" dedi.

AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de...
Bakan Pakdemir'den beklenen haber: Bakan Pakdemir'den beklenen haber: "Tarım üreticilerine...
Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu
ANADOLU OTOYOLU'NDA FECİ KAZA ANADOLU OTOYOLU'NDA FECİ KAZA
DARICA'DA AŞURE ŞENLİĞİ DARICA'DA AŞURE ŞENLİĞİ
GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM...

Haberi Oku