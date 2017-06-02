Sedaş'dan Çözüm Odaklı Paydaş İletişimi

SEDAŞ Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve üyelerini ağırlayarak, müteahhitlerin talep ve beklentilerini dinledi ve çözüm önerilerini de paylaştı.

SEDAŞ PAYDAŞLARIYLA İLETİŞİMİ ÖNEMSİYOR

Yeni gelişen ve hızla büyüyen Sakarya’da yapılaşmayı da dikkate alan SEDAŞ paydaşları içinde yer alan Müteahhitler Birliği ile iletişim bağlarını güçlendirmek için bir araya geldi. SEDAŞ paydaş kurumlarla etkin iletişim ve işbirliği kapsamında Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve üyelerini ağırladı.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMIMIZ DEVAM EDECEK

SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka ile bir araya gelen inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri enerji müsaadeleri, elektrik bağlantı hatları, abonelik bağlantıları ile ilgili taleplerini Grup Müdürü Enver Aka’ya aktardılar. Aka, elektrik dağıtımı faaliyetleri sırasında çözüm odaklı yaklaşımlarının her zaman devam edeceğini belirtti.

SEDAŞ ÖZEL BİR ŞİRKET ve KAMU HİZMETİ VERİYOR

Müteahhitlerin taleplerine en kısa sürede cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Grup Müdürü Enver Aka, SEDAŞ’ın paydaşları ile etkin iletişim kurmayı önemsediğini ve bu şekilde hızlı ve çözüm odaklı çalışmaların gerçekleştiğini belirterek, “Karşılıklı diyalogla yol alıyoruz. Bundan sonra ki süreçte de her zamanki gibi karşılıklı olarak görüşerek, etkin iletişimle ortak çözümler sağlayabiliriz. SEDAŞ özel bir şirket ve kamu hizmeti veriyoruz. Sayın başkan ve yönetimi ile sağladığımız olumlu diyalog bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

SEDAŞ’A TEŞEKKÜR

Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak üyelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenen çözüm odaklı iletişim sağlayan ve kısa sürede çözüm üreten, SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü ve ekibine teşekkür etti.