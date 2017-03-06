SEDAŞ’ın 2020 yatırım hedefi 516 milyon

SEDAŞ, 2016 yılında 103 milyon TL yatırım yaparken, 2017 yılında 130 milyon TL yatırım yapacak.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın, özelleşme sonrası ikinci beş yıl kapsamında planladığı yatırım rakamlarını açıklarken, “2016-2020 yılları arasında toplam 516 Milyon TL yatırım yapmayı hedeflediğini” bildirdi. Güven, “SEDAŞ, 2016 yılında 103 Milyon TL yatırım yaparken, SEDAŞ’ın 2017 yılında da yatırımları, şebeke kapasitesini genişletmek, iyileştirmek ve bilişim teknolojileri yatırımı olarak gerçekleşecek. SEDAŞ 2017 yılında 130 milyon TL yatırım yapacak” dedi. Güven, “Toplumsal fayda ve müşteri memnuniyeti için paydaşlarımızla işbirliği kapsamında, bilgi alışverişi ve dayanışmayı daha da çok güçlendireceğiz” dedi.

YATIRIMLAR ELEKTRİK DAĞITIM HATLARINA

2016 – 2020 yılları arasında toplam 516 Milyon TL yatırım yapacak olan SEDAŞ, elektrik dağıtım bölgesinde yapacağı yeni yatırımlarla, elektrik şebekesinde kapasite artışına, genişleme, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına, bunların sonucunda enerji arzını 7/24 kalite ile sürdürmeye, bilişim teknolojisi yatırımlarıyla elektrik arızalarının anlık takibine ağırlık verecek. SEDAŞ, elektriğin güvenilir ve kaliteli dağıtımını sağlamak amacıyla 2020 yılına kadar yapacağı 516 milyon liralık yatırımının yüzde 83'lük bölümünü hat, trafo, kesici ve direk gibi elektik dağıtım hattı şebekeleri için planlıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DE YATIRIM YAPILIYOR

Özelleştirme sonrasında hayata geçirilen yatırımları aktaran SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Enerji dağıtım alanımız içerisinde yer alan, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), enerjinin varlığını uzaktan izleyerek kontrol etmeye yarayan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Mobil İş Emri Yönetim Sistemi (WFM) başta olmak üzere pek çok bilişim teknolojisi temelli yatırım gerçekleştirdik. Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi için (MİY) projesini de uygulamaya aldık. SAP sistemiyle IS-U ve CRM sisteminin entegrasyonunun sağlanacağı projemizi de başlattık.” dedi.

GÜVENLİ VE GÜVENİLİR, KALİTELİ ENERJİ İÇİN

Güven açıklamasında, ayrıca, “2016 yılında uygulamaya alınan Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (MİY) ile talep ve şikayet yönetimini uçtan uca yönetilir ve kontrol edilebilir hale getirdik. Teknolojik yatırımlar sayesinde, verilerimizi toplamayı, değerlendirmeyi yapabilir hale geldik. Şebekemizde kesintileri hızla öğreniyor ve müdahale ediyoruz. Kapasite artışı, yenileme yatırımları ve bakım çalışmaları ile arızaların ve kesintilerin maksimum seviyede önlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya odaklı çalışmalarımızla, Müşterilerimizin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamayı hedefliyoruz.”dedi.

SEDAŞ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURUYOR

SEDAŞ’ın 2011-2015 yılları arasında, 360 Milyon TL yatırım yaptığını hatırlatan Güven “SEDAŞ Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulmasına ait projesini başlatmış ve sürdürmektedir. 2017 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize; 7/24 öneri, istek, elektrik kesintisi bildirimi ve her türlü bilgi talebinde bulunabilecekleri online hizmet ve çağrı merkezi hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra; İş Gücü Yönetim Sistemi (WFM) kurulmuş ve bu sistem ile sahada görev yapan çalışanların performanslarının uçtan uca yönetilmesi, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmış, Mobil Araç Takip Sistemiyle birlikte; hızlı servis, verimlilik esasıyla çalışma süreci daha hızlı işler hale getirilmiştir.”dedi.

2016’DA 9,3 MİLYAR KWH’LİK ENERJİ DAĞITTI

Güven, SEDAŞ olarak, 3,5 milyona yakın nüfusa ve 1,6 milyon müşteriye 7/24 enerji dağıtım hizmetleri verdiklerini söyledi. Elektrik dağıtım faaliyetlerini, sayısı 33'e varan dağıtım merkezi ve 21 adet dağıtım müşteri hizmetleri merkezinden toplamda 1700 çalışan ile yürüttüklerini de ifade eden Güven, şöyle devam etti: "SEDAŞ olarak yatırım, teknolojik ilerleme, toplumsal fayda, paydaş iletişimi ve kurumsal kimliğin kuvvetlendirilmesi gibi alanlarda eşzamanlı süreçler yürütüyoruz. İl, ilçe ve kırsal şebeke yatırımlarına büyük pay ayırıyoruz. Dağıtım faaliyetlerinde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik alt yapımızı çok önceden kurduk ve her geçen gün güçlendiriyoruz. Havai hatların tesis edilmesi yanında yeraltı kablolu dağıtım hatları ve trafo merkezleri, aydınlatma tesisleri yapıyoruz. Arazi içinden geçen hatlarımızı yol kenarlarına taşıyoruz. Ar-Ge için, bilişim teknolojisi için eğitime ve insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Şirketimizde nitelikli eleman seçimi ve performansa dayalı bir sistemin oluşturulması yanında, teknik eğitim merkezimizde gerçekleşen mesleki eğitimlerle de hizmet kalitemizi günden güne arttırıyoruz. Ayrıca, elektrik dağıtım hizmetimizi güçlendirmek amacıyla, araç filomuzu her yıl yeni araçlarla güçlendiriyoruz.” dedi.

SEDAŞ'ın elektrik dağıtım şebekesinde 2015 yılı sonu itibariyle dağıtılan elektrik enerjisi toplamının 9,1 milyar kWh olduğunu da hatırlatan Güven, 2016 yılında ise yüzde 2,2 artış göstererek 9,3 milyar kWh'e ulaştığını söyledi.