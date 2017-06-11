SEDAŞ’IN BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ

SEDAŞ yöneticileri, tüm kurumlarla ve Belediyelerle sürdürdükleri paydaş iletişimi ve elektrik dağıtım hizmeti için kurumlar arası koordinasyonu en etkin şekilde sürdürüyor.

SEDAŞ’IN ÇAYIROVA BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ

SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü bünyesinde görev yapan Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, Emlak Kamulaştırma Müdürü Kadir Karademir ve Gebze Şebeke Yapım Sorumlusu Hasan Öztabak, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Keskin’e yaptıkları nezaket ziyaretinde, Çayırova da planlanan projeleri birlikte değerlendirdiler. Çayırova Belediyesi ile SEDAŞ’ın koordineli ve uyumlu çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren SEDAŞ heyeti, trafo yeri, kazı izni gibi konularda çok büyük destek sağlayan Çayırova Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

SEDAŞ’TAN PRESTİJ CADDE İSTİKLAL CADDESİNE YATIRIM

SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, “Çayırova Belediyesi'nin prestij caddesi olarak projelendirilen İstiklal Caddesi'nde 2017 yılı yatırım programı kapsamında yapılacak olan yeraltı kablolu elektrik şebekesi tesis çalışmasını kısa sürede bitirmek istediklerini” bildirdi. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Keskin, çalışma öncesi bölge de yaşayan esnaf ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunu, SEDAŞ yöneticileri ile ele aldıklarını ve uyumlu çalışmaları nedeniyle SEDAŞ’a teşekkür ettiklerini belirtti.

SEDAŞ’TAN KURUMLARA TEŞEKKÜR

Gökhan Öztürk, SEDAŞ’ın paydaş iletişiminde Belediyeleri en önemli paydaş kurumlar içinde değerlendirdiğini ve kurumlar arası koordinasyon sağlamanın karşılıklı diyalog ve çözüm odaklı çalışmalar ile etkin iletişimin, yapılacak elektrik dağıtım hizmetlerine olumlu yansıması olduğunu gördüklerini ve bu anlamda işbirliği geliştiren, halkın alacağı hizmet ve fayda için iletişim koordinasyonu ve katkı sağlayan tüm kurumlara da teşekkür ettiklerini belirtti.