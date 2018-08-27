SEDAŞ’ın Fırsat Eşitliği Çalıştayı Başladı

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri içinde fırsat eşitliği projesinin de yer aldığını, SEDAŞ’ın toplumun ihtiyacı olan bilgilenme ve bilinçlenmeye, olumlu değerlerin sahiplenilmesine ait ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladığını ve bu amaçla bir çalıştay başlattıklarını belirtti.

SEDAŞ’IN EŞİT FIRSATLAR POLİTİKASI

Güven, yaptığı açıklamada; “Şirketimiz kurumsal dilinde erkek ve kadın ayrımcılığına yer vermeyeceğiz. Yaptığımız işlerle ilgili ‘Kadın İşi’ veya ‘Erkek İşi’ gibi mevcut kalıp yargıları ortadan kaldırmak üzere el birliği ve işbirliği yapacağız. ‘Kadın İşi’ veya ‘Erkek İşi’ Demeyeceğiz. Hep birlikte ayrımcılık karşıtı ve eşit fırsatlar politikamızı hazırlayacağız. Bu sosyal sorumluluk projesinin gelişimi ile ilgili paydaşlarımızı da atılan adımlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendireceğiz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMA HEDEFİ

SEDAŞ’ın açıklamasında, “Şirketimiz organizasyon yapısının her kademesinde bakış açılarımızda ve tutumlarımızda 'iyi' olarak belirlenen durumumuzu 'en iyi'ye yükseltmek için harekete geçtik. Türkiye'nin de geleceğine katkı verecek bir dönüşüm için farkındalık yaratacağız.” denildi.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemindeki maddeler içinde bulunan, ‘eşitsizliklerin azaltılması, cinsiyet eşitliği’ başlıkları ile direkt ilgisi olan “Fırsat Eşitliği Projesi” için SEDAŞ Fırsat Eşitliği Kurulunu oluşturdu ve bu konudaki çalıştay çalışmasına start verdi. Çalıştayda; Danışman ekip içinde yer alan Shevolution Takım Lideri Lesley Abdela, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Uzmanı Efsa Kuraner, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği konusunda Uzman Tercüman Halil İbanoğlu, TES-İŞ Sendikası İşyeri Temsilcileri Levent Pehlivan, Fuat Ayvalık, SEDAŞ’ın teknik ve idari kadrolarında görev yapan departman yöneticileri ile bu birimlerdeki SEDAŞ çalışanları yer alıyorlar. Projenin tüm çalışanlara yaygınlaştırılarak, bu konuda top yekün farkındalık yaratılması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN

SEDAŞ’ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemindeki 17 hedefi önemsediğinin belirtildiği açıklamasında, “Bu 17 hedef içinde yoksulluğa son verilmesi, açlığın yok edilmesi, sağlık ve refah, kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, sağlıklı suya erişim, temiz enerji, istihdam ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, bilinçli üretim-tüketim, iklim değişikliğiyle mücadele, sudaki yaşam, karadaki yaşam, sulh ve adalet ile uygulama yer almaktadır. SEDAŞ Fırsat Eşitliği Kurulu oluşturarak, bu kurul ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemindeki maddeler içinde bulunan, ‘eşitsizliklerin azaltılması, cinsiyet eşitliği başlıkları’ ile direkt ilgisi olan “Fırsat Eşitliği Projesine” çalıştay hareketi ile start vermiştir. Bu proje ile ön yargılarımızı, tavırlarımızı ve yerleşik fikirlerimizi gözden geçireceğiz.” denildi.

“ÇALIŞTAYA BAŞARILAR DİLERİM”

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Ülkemizde “toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği” kapsamında çok güzel çalışmalar olduğuna tanık oluyoruz. Bu anlayış ve düşüncenin toplumumuzda daha da çok yaygınlaşacağına, SEDAŞ olarak projemizin içinde yaşadığımız topluma, ülkemize ve milletimize gereken katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. “Fırsat Eşitliği Kurulunda” görev yapan tüm arkadaşlarıma farkındalık yaratacakları bu proje için gerçekleştirecekleri faaliyetleri ve başlattıkları çalıştay için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.