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SEDAŞ'ın Kampanyasına Öğrencilerden Destek

SEDAŞ, (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile ortaklaşa yürüttüğü, plastik kapakların geri kazanımı ile çevre bilinci yaratmaya yönelik, sosyal sorumluluk kampanyası’na öğrencilerden destek yağıyor.

SEDAŞ'ın Kampanyasına Öğrencilerden Destek

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:05

SEDAŞ gönüllüleri, öğrencilere engelli bireylerin, ne kadar çok plastik kapak toplanırsa o kadar çok elektrikli sandalye sahibi olabileceğini, engellerin sadece zihinde olduğunu, aşılamayacak engelin olmadığını söyleyerek, bu kampanyaya destek olmaları nedeniyle teşekkür ettiler. SEDAŞ çalışanları, öğrencilere kampanyadan haberdar olup olmadıklarını sorarken, öğrenciler de SEDAŞ’ın ‘‘Bir kapak, bir kapak daha...’’ sloganıyla sürdürdüğü kampanyayı duyduklarını ve bundan sonra mavi plastik kapakları biriktirmeye devam edeceklerini, projeye devamlı olarak destek olmak istediklerini söylediler.

SEDAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE HEDİYE

SEDAŞ çalışanlarının, ‘’Bir kapak, bir kapak daha…’’ sloganıyla sürdürdüğü mavi kapak kampanyasına destek veren öğrencilerden, biriktirdikleri kapaklar teslim alınırken, kendilerine SEDAŞ çalışanları tarafından, dergiler hediye edildi.

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