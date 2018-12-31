SEDAŞ’ta Bayrak Değişimi! 10 yıldır (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin İcra Başkanlığı görevini sürdüren Bekir Sami Güven’in emekliliğe ayrılmasından sonra boşalan koltuğa, enerji sektörünün deneyimli ismi Dr. Necmi Odyakmaz geldi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 08:32