Başbakanlık Ticaret Müsteşarlığı’nda uzun yıllar çalışan Dr. Necmi Odyakmaz ardından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) Enerji Uzmanı olarak görev aldı. E.ON Holding’te Regülasyon ve Ekonomik Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Odyakmaz, sonrasında E.ON Ruhrgas Doğalgaz Yönetim Kurulu Üyeliği ve E.ON Türkiye’de Enerji Politikaları ve Regülasyon Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2013–2016 yılları arasında Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Market Analizi ve Regülasyon Departmanı Müdürü olan Odyakmaz, yine Enerjisa Holding’te Kurum İlişkileri ve Regülasyon Direktörü olarak görev yaptıktan sonra, SEDAŞ’a gelmeden önce Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Regülasyon, Müşteri Teknik Servisleri ve Ar-Ge Direktörü görevini yürütüyordu.
SEDAŞ’ta Bayrak Değişimi!
10 yıldır (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin İcra Başkanlığı görevini sürdüren Bekir Sami Güven’in emekliliğe ayrılmasından sonra boşalan koltuğa, enerji sektörünün deneyimli ismi Dr. Necmi Odyakmaz geldi.
Başbakanlık Ticaret Müsteşarlığı’nda uzun yıllar çalışan Dr. Necmi Odyakmaz ardından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) Enerji Uzmanı olarak görev aldı. E.ON Holding’te Regülasyon ve Ekonomik Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Odyakmaz, sonrasında E.ON Ruhrgas Doğalgaz Yönetim Kurulu Üyeliği ve E.ON Türkiye’de Enerji Politikaları ve Regülasyon Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2013–2016 yılları arasında Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Market Analizi ve Regülasyon Departmanı Müdürü olan Odyakmaz, yine Enerjisa Holding’te Kurum İlişkileri ve Regülasyon Direktörü olarak görev yaptıktan sonra, SEDAŞ’a gelmeden önce Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Regülasyon, Müşteri Teknik Servisleri ve Ar-Ge Direktörü görevini yürütüyordu.