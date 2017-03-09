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SEDAŞ'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

SEDAŞ'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

SEDAŞ'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

09 Mart 2017 Perşembe 22:12

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla SEDAŞ’ta çalışan tüm bayanlar işyerlerinde ziyaret edilerek her bayan çalışan adına düzenlenmiş fidan bağışı kartları hediye edildi.

SEDAŞ İcra Başkanı çalışanların Dünya Kadınlar gününü kutladı ve kadın çalışanlara teşekkür etti.

7 AĞAÇ ORMANLARINA FİDAN BAĞIŞI

Her geçen gün bayan çalışan ve bayan yönetici sayısı artan SEDAŞ, Çekül Vakfı 7 Ağaç Ormanına her bayan çalışanı için fidan bağışında bulundu. “Daha yeşil, yaşanabilir bir dünyada sağlık ve mutluluk dileğiyle…” yazılı bağış kartlarının dağıtımı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörlüğü çalışanları tarafından bayan çalışanların ofislerine gidilerek kendilerine ayrı ayrı teslim edildi.
 
SEDAŞ İCRA BAŞKANINDAN KUTLAMA MESAJI

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, kadınlar günü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak tüm bayan çalışanların kadınlar gününü kutladı. Güven mesajında, “Kadın-erkek eşitliği, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamıyla ilgili gelişmeler sağlanırken, günümüzde halen genç kızlarımızın okumasının önünde engel teşkil eden yasakçı zihniyetlerle mücadele edilmekte, ancak halen çeşitli bahanelerle kızlarımızın eğitim almasının önüne geçilmesi, kadına yönelik şiddetin başka bir yönü ve belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yaşayan bireyler için aile içi şiddetin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, töre ve kadın cinayetlerinin ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını diliyoruz. Elektrik dağıtımı gibi meşakkatli bir operasyonu sürdüren şirketimizde birlikte görev yaptığımız, SEDAŞ ailesinin tüm kadın çalışanlarına, bu anlamlı günün vesilesiyle,  hem şirketimize, hem de hayatımıza kattıkları değerler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

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