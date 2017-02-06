SEDAŞ’ta görev değişimi

SEDAŞ’ta 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle Dağıtım Direktör Vekili olarak göreve başlayan Dr.Ersan Şentürk, birlikte çalıştığı Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’dan görevi devir aldı. Ocak 2017 itibariyle Dağıtım Direktörü olan Dr. Ersan Şentürk, kendisine bağlı grup Müdürlüklerinden Ölçme ve Veri Grup Müdürü, Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü, İşletme Bakım Grup Müdürü ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürü ile çalışacak. Dağıtım Direktörlüğü görevinden ayrılan Yunus Bekircan, artık Kamu İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapacak.

Dr. Ersan Şentürk Kimdir?

1973 İstanbul doğumlu olan Dr.Ersan Şentürk, 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü‘nde lisans eğitimini, 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Şentürk misafir öğretim üyesi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü dersleri veriyor.

İş hayatına 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı ve bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü. Turkcell İletişim Hizmetleri’nde 2000-2004 yılları arasında GSM Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında GSM Kıdemli Uzmanı, 2009 yılında Kontrol Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. Avea İletişim Hizmetleri’nde 2009-2010 yılları arasında Şebeke Mimarisi ve Test Birim Müdürü ve 2010-2014 yılları arasında Temel Şebeke Direktörü olarak görev yapan Dr. Ersan Şentürk, 2014 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri’nde Güney Bölge Şebeke Operasyon Direktörü olarak ve 2014-2015 yılları arasında ise yine aynı şirkette Temel Şebeke Direktörü olarak görev yaptı. 2015 yılı Aralık ayında SEDAŞ’ta dağıtım direktör vekili olarak göreve başlayan Şentürk, 2017 yılı başında Dağıtım Direktörü olarak bu görevi tamamen üstlendi.