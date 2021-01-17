banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ’ta Kar Nöbeti Aralıksız Devam Ediyor

Marmara’nın doğusunu etkisi altına alan yoğun kar yağışında Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu İllerinde meydana gelen kesintilere müdahale etmek için SEDAŞ saha ekipleri, SCADA Kumanda Merkezi ve SEDAŞ Çağrı Merkezi 24 saat çalışıyor.

SEDAŞ'ta Kar Nöbeti Aralıksız Devam Ediyor

17 Ocak 2021 Pazar 16:11

Faaliyet bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ile kar alarmına geçen SEDAŞ saha ekipleri; 16 Ocak Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran kar yağışının neden olduğu kesintilere müdahale etmek için zorlu şartlar altında müdahalelerini sürdürüyor. Saha çalışanlarının yanı sıra; gerekli koordinasyonun sağlanması için SEDAŞ yöneticileri, SCADA Kumanda Merkezi ve SEDAŞ Çağrı Merkezi’nde de yoğun bir hafta sonu çalışması devam ediyor.

 

Yüksek kesimlerde etkisini daha şiddetli bir şekilde hissettiren yağış nedeniyle oluşan kar yükü ve buzlanmalar enerji hatlarını olumsuz etkilerken; ekipler bu noktalara ulaşmak için de yoğun çaba sarf ediyor. Araçlar ile ulaşılamayan noktalara yürüyerek ulaşan ekipler; büyük bir gayret ve azimle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Belediyesinden Binlerce Aileye Yardım İzmit Belediyesinden Binlerce Aileye Yardım
Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu
Kocaeli'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı Kocaeli'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
Salgın Sürecinde Kapalı Kalan Kafeterya Sokak Kedilerine Yuva Oldu Salgın Sürecinde Kapalı Kalan Kafeterya Sokak Kedilerine...
Basın Tarihi Ve Kocaeli Kitapları Sergisi Açtık Basın Tarihi Ve Kocaeli Kitapları Sergisi Açtık
Beyaza Bürünen Kocaeli Havadan Görüntülendi Beyaza Bürünen Kocaeli Havadan Görüntülendi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit Belediyesinden Binlerce Aileye Yardım
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, 2020 yılı içerisinde bütün vatandaşları kapsayacak bir sosyal destek...

Haberi Oku