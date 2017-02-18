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Sedaştan Başarılı Operasyon

Kaçak elektrik kullananları kabus günü oldu.

Sedaştan Başarılı Operasyon

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:57

 
Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen sokaklarda yapılan operasyonla abonesiz kullanımlar engellendi. Yüzlerce metre kablo direklerden söküldü. Yerin altına döşenen kablolar ortaya çıktı.

SEDAŞ ekipleri tarafından Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, Tekkeli mevkiinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesildi. SEDAŞ 2016 yılında sosyal sorumluluk kapsamında başlattığı “Kaçak Elektrikle Mücadele için  Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Kampanyası” yapmış, elektrik kullanımı sırasında abonesiz kullanıma dikkat çekerken, kesilen elektriğin kullanıcılar tarafından açılmaması konusunda iletişim için 1 milyon 600 bin tüketiciye broşür dağıtmıştı. 

SEDAŞ Teknik Olmayan Kayıplar ile Şebeke Operasyon Müdürlüklerine bağlı 20 kişilik ekip ve güvenlik güçleri ile birlikte abonesiz ve sayaçtan geçmeyen direk bağlı kablo ile enerji alan şahısların kaçak elektrik kullanımına engel olmak üzere başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 civarında içinde barakaların da olduğu evlerde, kaçak elektrik taraması yapıldı. Bu operasyon sırasında   emniyet güçleri de asayişin sağlanması amacıyla Tekkeli mevkiinde konuşlandı. Polis ekipleri bölgede tatsızlık yaşanmaması için adeta kuş uçurtmadı.

SEDAŞ ekipleri Tekkeli sokakta kaçak tesis edilmiş olan elektrik kablolarının, direkten fiziki irtibatını keserek ayırdı. Kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 350 metrelik antigron kablo toplandı. SEDAŞ ekipleri yeraltından çekilen kablo ile kaçak elektrik kullanımını da ortaya çıkardı.

Tekkeli Sokak’taki 30 barakanın da direklere kanca atarak kaçak kullandığını tespit eden SEDAŞ ekipleri, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması ve  toplanmasını sağladı. 65 adet tüketim noktasında da harici hat çekildiği, elektrik saati olmadan direk bağlantı ile elektrik kullanıldığı  belirlendi. Elektrik bağlantı irtibatları kesilerek tutanak düzenlendi. Kaçak taraması çalışmalarında 5 hanenin de elektrik abonesi olduğunu gören ekipler, genel tesisat ve abonelik kontrollerini güvenlik güçleri ile birlikte yaparak bölgeden ayrıldı.

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