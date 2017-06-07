Sedaş'tan Darıca Belediyesine Teşekkür

SEDAŞ, ekiplerine trafo yeri, kazı izni gibi konularda çok büyük destek sağlayan Darıca Belediyesine ve elektrik şebekeleri için SEDAŞ’ın yaptığı kamu hizmeti yatırımlarına destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

SEDAŞ’IN DARICA BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, Emlak Kamulaştırma Müdürü Kadir Karademir ve Gebze Şebeke Yapım Sorumlusu Hasan Öztabak, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Öztabak’a yaptıkları nezaket ziyaretinde yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Darıca Belediyesi ve yatırım çalışmalarına destek veren tüm ilgili kurumlara teşekkür ettiler.

SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, yapılan ziyaret sırasında, “Özelleştikten sonra özel şirket statüsünde ancak kamu hizmeti veren, yatırımlarını en verimli şekilde gerçekleştiren SEDAŞ’ın elektrik şebekesi yapımı için hız verdiği yatırımları sırasında, trafo yeri, kazı izni gibi konularda çok büyük destek sağlayan ve tesis yapım çalışmalarının önünü açan, uyumlu koordinasyon çalışmaları ile çözüm odaklı katkı sunan Darıca Belediyesine şahsınız nezdinde ilgili departmanlarınıza ve bu şekilde hareket eden tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda Darıca Belediyesi ve ilgili kurumların sağladığı katkıları çok değerli buluyoruz. Yapılan yatırımlar Şehirlerimizin demirbaşıdır ve çok uzun yıllar kullanılmaya devam edecektir. Bu yatırımlar ülkemiz ve milletimizin milli sermayesidir. Bu yatırımların yapılması sırasında alınması gereken izinleri hızlandıran ve sahadaki ekiplerimiz için gerekli kolaylığı sağlayan birim yetkililerinize ve sizlere anlayışınız ve yaklaşımınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Öztabak’ta, SEDAŞ yetkililerine yaptıkları nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın ve birlikte yaptığımız uyumlu ve çözüme yönelik çalışmaların devamını diliyorum” dedi.