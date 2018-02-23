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SEDAŞ'tan dolandırıcılık Uyarısı!

SEDAŞ ismini kullanarak telefon üzerinden aboneleri dolandırmaya çalışan kişilerle ilgili uyarıda bulundu.

SEDAŞ'tan dolandırıcılık Uyarısı!

23 Şubat 2018 Cuma 13:26


SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada,

 SEDAŞ ile hiçbir ilgisi bulunmayan kişiler sizi arayarak taşınacak trafo ve diğer elektrik malzemeleri konusunda sizden para ve yardım isterse konuyu polise hemen bildirmenizi önemle rica ederiz. SEDAŞ satın aldığı her malzeme için, her zaman nakliye dahil alım yapmaktadır.  SEDAŞ kendi bünyesinde taşıma işlerini ise sözleşme yaptığı tedarikçiler ile gerçekleştirmekte dolayısı ile piyasadan araç tedariki yaparak malzeme taşıma işlemi yaptırmamaktadır. Bu konularla ilgili SEDAŞ’tan bir kişinin sizi arayarak destek istemesi mümkün değildir. Bu kişiler kendilerini “SEDAŞ Bölge Müdürü Adnan Bey’in akrabası” veya “Kandıra Bölgesi’nde SEDAŞ çalışanı Serkan” olarak tanıtmaktadırlar.  SEDAŞ’ta Adnan Bey isimli bir bölge müdürümüz veya Kandıra Bölgesi’nde Serkan isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır.

 Dolandırıcılar tarafından aldatılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez daha SEDAŞ’ın trafo ve benzeri elektrik malzemelerinin taşıma hizmetlerini gerçekleştirmek için size ulaşan birileri olduğu takdirde hemen polise ve sonrasında bize bildirmenizin çok önemli olduğunun altını çizmek isteriz.

 

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