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SEDAŞ’tan Hızlı Müdahale!

Gebze merkezde Hacı Halil Mahallesi Eski Çarşıda yer alan esnafın elektrik altyapısından kaynaklanan gerilim düşümü ve sık sık oluşan arıza sorununa SEDAŞ kalıcı çözüm için müdahale etti.

SEDAŞ'tan Hızlı Müdahale!

29 Aralık 2016 Perşembe 19:32

 Gebze merkezde Hacı Halil Mahallesi Eski Çarşıda yer alan esnafın elektrik altyapısından kaynaklanan gerilim düşümü ve sık sık oluşan arıza sorununa SEDAŞ kalıcı çözüm için müdahale etti. SEDAŞ Gebze Belediyesine kazı bedellerini yatırarak, gerekli
izinleri alıp kazma vurduğu Eski Çarşı mevkiinde yeraltı kablolarının değişimini sağladı ve esnafın yüzünü güldürdü.

ARIZAYA MÜDAHELE EDİLDİ

Enerji yükünü kaldırmayan ve sık arıza vermeye başlayan kablolar nedeniyle işyerlerinde mağduriyet yaşamaya başlayan esnafın imdadına SEDAŞ yetişti ve yatırım çalışması kapsamında yeraltı kablolu yeni tesis çalışmasını acilen başlatarak, yaptığı acil müdahale ile yeni yeraltı kablolu tesisi devreye aldı. Çevre sakinlerinin daha kaliteli enerji kullanması için SEDAŞ’ın kalıcı çözüm bulmaya dönük çalışması ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımı nedeniyle çevre esnafta sorunun çözülmesinden dolayı SEDAŞ’a teşekkür etti. Yetkililer kazı yapılan kaldırımda parke çalışmasının Belediye ekiplerince yapılacağını belirttiler. SEDAŞ’ta Belediye yetkililerine acil müdahale için verdikleri desteğe teşekkür etti.  


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