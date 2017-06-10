banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ’tan memnuniyet yaratan uygulama

Sağlığı nedeniyle dışarı çıkamayan Yalçın Sönmez’in evine giderek kendisinin SEDAŞ’a ulaştırmak istediği belgeleri SEDAŞ müşteri temsilcisi aldı ve başvuru dilekçesini de orada hazırladı.

SEDAŞ'tan memnuniyet yaratan uygulama

10 Haziran 2017 Cumartesi 09:15

SEDAŞ’A TEŞEKKÜR

Düzce Gümüşova ilçesinde yalnız yaşayan ve yürüyemediği için dışarı çıkamadığı öğrenilen, Yalçın Sönmez’e  Düzce Müşteri Hizmetleri Merkezi yardım elini uzattı.  SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi çalışanı  Yunus Yavuz   müşteriyi evinde ziyaret ederek büyük bir ilgi ile gerekli işlemleri de yaptı. Solunum cihazına bağlı yaşayan Yalçın sönmez, SEDAŞ çalışanını karşısında görünce sevindi ve bu şekilde kendisi ile ilgilenilmesinden de mutlu olduğunu belirtti ve SEDAŞ’ın bu uygulaması diğer kurumlara da örnek olmalı dedi. 

HAYAT İÇİN AYRICALIKLI UYGULAMA

SEDAŞ solunum cihazına bağlı hastaya elini uzattı ve evinde yaptığı ziyarette kendisinin raporlarını alarak kendisinin iletişim bilgilerini SEDAŞ çağrı Merkezinde VIP hatta tanımladı.  SEDAŞ bu türde hastalar için insan ve çözüm odaklı yaklaşımla yaşam enerjisi sağlıyor. Yalçın Sönmez SEDAŞ müşteri Hizmetleri Merkezi görevlisine evine yapılan ziyaret sırasında sağlık raporunun örneklerini verdi. Artık Yalçın Sönmez ikamet ettiği bölgede yaptığı planlı kesintilerden haberdar olacak. Alo 186 Elektrik arızayı aradığında hızla bu merkeze ulaşabilecek. Öncelikli müşteri olarak işlemleri yapılacak. Arıza ile oluşan kesintilerde ise önce o sokağa elektrik sağlamak için ekipler alarma geçirilecek. Borçtan dolayı perakende satış şirketleri elektrik kesme talebinde bulunsa bile SEDAŞ elektriği kesmeyecek.

SEDAŞ’TAN İNSAN ODAKLI MÜCADELE

SEDAŞ, solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi araçlara bağlı yaşayanların elektriğinin kesilmemesi için hastaların raporlarındaki bilgiyi bilişim sisteminde kayıt altına alarak bu müşterilerin elektriğinin kesilmemesini sağlıyor. Enerji kesintilerinde öncelikli olarak aksiyon alınması gerekliliğine göre atanan VIP puanların dikkate alınmasını sağlayan SEDAŞ,  insan ve çözüm odaklı yaklaşım ile yaklaşık iki yıldır uyguladığı prosedürü titizlikle hayata geçiriyor ve yaşam ünitesine bağlı yaşam süren hastaların elektriği kesilmesin diye mücadele ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Araçlar Mahsur Kaldı Araçlar Mahsur Kaldı
İlk okul anılarımız İlk okul anılarımız
Karne Dağıtım Töreni Karne Dağıtım Töreni
Karne Sevincimiz Karne Sevincimiz
Kürtünlüler Gebze’de İftarda buluşuyor Kürtünlüler Gebze’de İftarda buluşuyor
Anaokulu Üniversitesi’nde karne heyecanı Anaokulu Üniversitesi’nde karne heyecanı
Yukarı Çık

banner149

Araçlar Mahsur Kaldı
Gebze'de yağan sağanak sonrası birçok araç yollarda mahsur kaldı.

Haberi Oku