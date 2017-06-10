SEDAŞ’tan memnuniyet yaratan uygulama

SEDAŞ’A TEŞEKKÜR

Düzce Gümüşova ilçesinde yalnız yaşayan ve yürüyemediği için dışarı çıkamadığı öğrenilen, Yalçın Sönmez’e Düzce Müşteri Hizmetleri Merkezi yardım elini uzattı. SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi çalışanı Yunus Yavuz müşteriyi evinde ziyaret ederek büyük bir ilgi ile gerekli işlemleri de yaptı. Solunum cihazına bağlı yaşayan Yalçın sönmez, SEDAŞ çalışanını karşısında görünce sevindi ve bu şekilde kendisi ile ilgilenilmesinden de mutlu olduğunu belirtti ve SEDAŞ’ın bu uygulaması diğer kurumlara da örnek olmalı dedi.

HAYAT İÇİN AYRICALIKLI UYGULAMA

SEDAŞ solunum cihazına bağlı hastaya elini uzattı ve evinde yaptığı ziyarette kendisinin raporlarını alarak kendisinin iletişim bilgilerini SEDAŞ çağrı Merkezinde VIP hatta tanımladı. SEDAŞ bu türde hastalar için insan ve çözüm odaklı yaklaşımla yaşam enerjisi sağlıyor. Yalçın Sönmez SEDAŞ müşteri Hizmetleri Merkezi görevlisine evine yapılan ziyaret sırasında sağlık raporunun örneklerini verdi. Artık Yalçın Sönmez ikamet ettiği bölgede yaptığı planlı kesintilerden haberdar olacak. Alo 186 Elektrik arızayı aradığında hızla bu merkeze ulaşabilecek. Öncelikli müşteri olarak işlemleri yapılacak. Arıza ile oluşan kesintilerde ise önce o sokağa elektrik sağlamak için ekipler alarma geçirilecek. Borçtan dolayı perakende satış şirketleri elektrik kesme talebinde bulunsa bile SEDAŞ elektriği kesmeyecek.

SEDAŞ’TAN İNSAN ODAKLI MÜCADELE

SEDAŞ, solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi araçlara bağlı yaşayanların elektriğinin kesilmemesi için hastaların raporlarındaki bilgiyi bilişim sisteminde kayıt altına alarak bu müşterilerin elektriğinin kesilmemesini sağlıyor. Enerji kesintilerinde öncelikli olarak aksiyon alınması gerekliliğine göre atanan VIP puanların dikkate alınmasını sağlayan SEDAŞ, insan ve çözüm odaklı yaklaşım ile yaklaşık iki yıldır uyguladığı prosedürü titizlikle hayata geçiriyor ve yaşam ünitesine bağlı yaşam süren hastaların elektriği kesilmesin diye mücadele ediyor.