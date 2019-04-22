SEDAŞ'tan Motivasyon Ziyaretleri

SEDAŞ yöneticileri Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce de gece vardiyasında görev yapan işletme bakım ekiplerindeki çalışanları 33 ayrı noktadaki işyerlerinde ziyaret ettiler ve Berat Kandillerini de kutladılar.

SEDAŞ bünyesinde aynı anda 33 elektrik dağıtım birimine şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında, SEDAŞ yöneticileri, 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 saatlerinde görev yapan ve saat 23:30 gibi vardiya değişimini gerçekleştiren işletme bakım ekipleri ile bu saatte bir araya geldiler ve çalışanların Berat kandilini de kutladılar.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, işletme bakım ekiplerinin Berat kandillerini kutlarken, çalışanları dinledi, verimli çalışma, müşteri memnuniyeti ile iş güvenliği konularında çalışanlarla sohbet etti. Dr. Necmi Odyakmaz, göreve çıkan SEDAŞ ekiplerine, iş güvenliği içinde, kazasız belasız, başarılı çalışmalar diledi. SEDAŞ’ın İşletme Bakım birimlerinde 7 gün 24 Saat esası ile 365 gün vardiyalı olarak görev yapan ve yaptıkları iş gereği sürekli arazide ve dışarıda vatandaşların elektriksiz kalmaması, enerjinin sürekliliği için meşakkatli ve özverili çalışmalara imza atan SEDAŞ çalışanları, yöneticileri ile yaptıkları çay sohbetleri sırasında, Berat kandilinde kendilerine yapılan bu nezaket ziyaretlerinden çok büyük memnuniyet duyduklarını, ziyaretlerin motivasyon sağladığını ifade ettiler ve teşekkür ettiler.