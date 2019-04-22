banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ'tan Motivasyon Ziyaretleri

SEDAŞ yöneticileri Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce de gece vardiyasında görev yapan işletme bakım ekiplerindeki çalışanları 33 ayrı noktadaki işyerlerinde ziyaret ettiler ve Berat Kandillerini de kutladılar.

SEDAŞ'tan Motivasyon Ziyaretleri

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:02

SEDAŞ bünyesinde aynı anda 33 elektrik dağıtım birimine şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında, SEDAŞ yöneticileri, 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 saatlerinde görev yapan ve saat 23:30 gibi vardiya değişimini gerçekleştiren işletme bakım ekipleri ile  bu saatte bir araya geldiler ve çalışanların Berat kandilini de kutladılar.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, işletme bakım ekiplerinin Berat kandillerini kutlarken, çalışanları dinledi, verimli çalışma, müşteri memnuniyeti ile iş güvenliği konularında çalışanlarla sohbet etti. Dr. Necmi Odyakmaz, göreve çıkan SEDAŞ ekiplerine, iş güvenliği içinde, kazasız belasız, başarılı çalışmalar diledi.  SEDAŞ’ın İşletme Bakım birimlerinde 7 gün 24 Saat esası ile 365 gün vardiyalı olarak görev yapan ve yaptıkları iş gereği sürekli arazide ve dışarıda vatandaşların elektriksiz kalmaması, enerjinin sürekliliği için meşakkatli ve özverili çalışmalara imza atan SEDAŞ çalışanları, yöneticileri ile yaptıkları çay sohbetleri sırasında, Berat kandilinde kendilerine yapılan bu nezaket ziyaretlerinden çok büyük memnuniyet duyduklarını, ziyaretlerin motivasyon sağladığını ifade ettiler ve teşekkür ettiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi
Dünya Çocukları Bilim Merkezi’ni Gezdi Dünya Çocukları Bilim Merkezi’ni Gezdi
MESS Olağan 47. Genel Kurulu MESS Olağan 47. Genel Kurulu
Başkan Şayir’den 23 Nisan Mesajı Başkan Şayir’den 23 Nisan Mesajı
Şehit Ailelerine Türk Bayrağı Şehit Ailelerine Türk Bayrağı
Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali için ilimize gelen yabancı ülke...

Haberi Oku