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SEDAŞ’tan Önemli Uyarı

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesinde 3,6 milyon nüfusa ve 1,8 milyon elektrik kullanıcısına hizmet veren SEDAŞ, son dönemde bölgesindeki tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili çok sayıda şikayet aldığını belirterek tüketicileri bu konularla ilgili bilgilendiriyor.

SEDAŞ'tan Önemli Uyarı

27 Haziran 2019 Perşembe 09:49

Tüketicilerin mağdur durumda kalmasının önüne geçmek isteyen SEDAŞ, konuyla ilgili yetkili olmayan servis firmaları hakkında gerekli yasal işlemleri başlatırken; tüm tüketicileri servis hizmetlerini yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen servislerden aldıklarına emin olmaları konusunda uyarıyor.  

 

SEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşan ve teknik olarak elektrik akımının sebep olarak gösterilmesi mümkün olmayan mekanik arızaların, yetkili olmayan servis firmaları tarafından elektrik arızası kaynaklı olduğu yönünde raporlandığı ve yanlış bilgilerle SEDAŞ’tan tazminat alabilirsiniz diyerek elektrik dağıtım şirketine tüketicileri yönlendirildikleri tespit edilmiştir.  Söz konusu yetkisiz servis firmalarının, aynı doğrultuda arızalı elektronik cihazların tamir/bakım/değişim talepleri için tüketiciden yüksek tutarlı meblağlar istedikleri ve fatura keserek, kendileri için alacakları servis hizmet/tamir bedellerini tüketicilerin tazminat olarak,  SEDAŞ’tan alabileceklerini  belirttikleri anlaşılmış ve tüketicilerin daha sonra bu firmaların faturadaki adresleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarında adreslerinde böyle bir firma olmadığı belirlenmiştir. SEDAŞ olarak, konuyla ilgili servis firmaları hakkında her tür hukuki ve gerekli tüm yasal işlemleri başlattık.  Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetlerimizden faydalanan tüm  tüketicileri, servis hizmetlerini yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen, kurumsal, konusunda uzman ve donanımlı, hukuki anlamda sorun yaşamayacakları servislerden hizmet aldıklarına emin olmaları konusunda bilgilendiriyoruz.” denildi.   

 

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