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Sedaş'tan planlı elektrik kesintisi

Bölgemizde planlı bakım ve onarım kapsamında bazı mahallelerde Sedaş'tan elektrik kesintisi açıklaması.

Sedaş'tan planlı elektrik kesintisi

31 Aralık 2016 Cumartesi 20:15

01.01.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gebze ilçesinde saat 06:00 ile 07:00 arasında Barış Mah.,
01.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 06:00 ile 13:00 arasında Barış Mah., 
01.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Barış Mah.,
02.01.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Çayırova ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Emek Mah., 
02.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında İnönü Mah., Özgürlük Mah., Akse Mah., 
02.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Özgürlük Mah., 
02.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Pelitli Köyü, 
02.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., 
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yavuz Selim  Mah., 
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında Ulus Mah., 
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., Köşklü Çeşme  Mah., Güzeller Mah., Mevlana Mah., 
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 14:00 ile 18:00 arasında Mevlana Mah., 
04.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Özgürlük Mah., 
04.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Özgürlük Mah., 
04.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., 
05.01.2017 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan  Mah., 
05.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Cumhuriyet Mah., 
05.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., 
06.01.2017 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan  Mah., 
06.01.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kazım Karabekir  Mah., 
06.01.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Nene Hatun  Mah., Kazım Karabekir  Mah., 
06.01.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Kazım Karabekir  Mah., Nene Hatun  Mah., 
06.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., 
07.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., Güzeller Mah.,

Elektrik kesintisi uygulanacaktır.
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