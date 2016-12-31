Sedaş'tan planlı elektrik kesintisi
Bölgemizde planlı bakım ve onarım kapsamında bazı mahallelerde Sedaş'tan elektrik kesintisi açıklaması.
01.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 06:00 ile 13:00 arasında Barış Mah.,
01.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Barış Mah.,
02.01.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Çayırova ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Emek Mah.,
02.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında İnönü Mah., Özgürlük Mah., Akse Mah.,
02.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Özgürlük Mah.,
02.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Pelitli Köyü,
02.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah.,
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yavuz Selim Mah.,
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında Ulus Mah.,
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., Köşklü Çeşme Mah., Güzeller Mah., Mevlana Mah.,
03.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 14:00 ile 18:00 arasında Mevlana Mah.,
04.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Özgürlük Mah.,
04.01.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Özgürlük Mah.,
04.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah.,
05.01.2017 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan Mah.,
05.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Cumhuriyet Mah.,
05.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah.,
06.01.2017 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mimar Sinan Mah.,
06.01.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kazım Karabekir Mah.,
06.01.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Nene Hatun Mah., Kazım Karabekir Mah.,
06.01.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Kazım Karabekir Mah., Nene Hatun Mah.,
06.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah.,
07.01.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mustafapaşa Mah., Güzeller Mah.,
Elektrik kesintisi uygulanacaktır.