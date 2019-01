SEDAŞ'tan Yenilikçi Uygulama!

Her bölgeden ve her akıllı tablet ve telefondan, 7/24 ulaşılabilir olmayı hedefleyen SEDAŞ, yeni mobil uygulaması ile müşterilerin elektrik dağıtım faaliyeti kapsamındaki taleplerini hızlı bir şekilde almayı ve çözüme kavuşturmayı hedefliyor. SEDAŞ’ın kullanıcı dostu yeni mobil uygulamasında kullanıcılar, enerji kesintilerinde Alo 186 butonunu tıklayarak arıza ihbarı verebilecek. Kullanıcılar, şikayet, talep ve önerilerini paylaşma imkanı bulacaklar. Mobil uygulama üzerinden planlı enerji kesinti bilgileri öğrenilirken, yanmayan sokak aydınlatma lambası ihbarı da mobil uygulamada kayıt ile bırakılabilecek. Sık sorulan sorulardan, sorularına cevap bulabilecekler. Ayrıca, enerji hattına temas eden can ve mal emniyeti için risk oluşturan ağaç dallarının budanması için adresleri de bu uygulamada bildirilebilecek ve kullanıcılar, SEDAŞ’ın kamuoyu ile paylaştığı duyuruları da takip edebilecekler.

MOBİL UYGULAMADAN NASIL YARARLANACAKSINIZ?

SEDAŞ’ın Mobil Uygulamasına; T.C. kimlik numaranız, sözleşme numaranız veya pasaport numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

SEDAŞ’ın IOS ve Android tabanlı kurumsal mobil uygulaması, AppStore ve Google Play mağazalarında yayınlanmıştır. Uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefon ya da tablet cihazlarınıza indirip, SEDAŞ ile daha hızlı iletişime geçebilir, SEDAŞ’ın güncel bilgilerine ulaşabilir ve zamandan kazanabilirsiniz.