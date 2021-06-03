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SEDDAR YAVUZ’UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Dünyamız, küresel ölçekte, sanayi ve teknolojide görülmemiş bir hızda gelişirken ne yazık ki, tabiatta telafisi neredeyse imkânsız tahribata ve tüm insanlığın ortak sorunu olan çevre kirliliğine yol açmaktadır. Tüm insanlığın ve ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği tehlikenin büyüklüğü, uluslararası platformda çözüm arayışlarını gündeme getirmiş ve 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir karar ile 5 Haziran Günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

SEDDAR YAVUZ'UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

03 Haziran 2021 Perşembe 16:59

Yaşadığımız çevreyi bir emanet olarak görüp korumak ve istikbale bırakmak hepimizin ortak görev ve sorumluğudur. Bu şuurla, var olan tabiî zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkân sağlayacak tedbirleri hayata geçirmek, bizler için hayati öneme sahiptir. Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir.

Yaşadığımız salgın günlerinde Dünya Çevre Gününü etkinlikler yapamadan kutluyor olsak da biliyoruz ki vatandaşlarımız evlerinde daha az atık oluşturmak ve atıklarının uygun bertarafını yapmak için dikkatli davranıyorlar. Bunun en temel göstergesi, ülkemizde bu konuda salgın öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi bu çalışmalarının sonuçlarıdır. Valiliğimiz Kompleksi’nde, sıfır atık projesi uygulamasının başlatıldığı 23 Şubat 2018 den 1 Haziran 2021 tarihine kadar 32.42 kg atık kağıt, 3.71 kg atık cam, 1.615 kg atık metal ve 2.83 kg atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimatı yapılmıştır. Bu sayede 551 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. İlimiz genelinde ise proje başlangıcından itibaren 1 Haziran 2021 tarihine kadar 102.164 ton atık kağıt, 43.369 ton atık cam, 31.469 ton atık metal ve 57.548 ton atık plastik toplanmış, toplanan atık kağıtlar ile 1.736.788 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasının temelinde insan kaynaklı kirleticilerin kontrol altına alınması önemlidir. İlimizde bulunan yoğun sanayi tesislerinde çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi Valiliğimizin hassas davrandığı çalışma alanlarından birisidir. Çalışmaların kontrol altına alınması için izleme çalışmaları önemlidir. Bu bağlamda ilimizde, 13
adet hava kalitesi istasyonu mevcuttur.Ayrıca ilimizde 37 tesise ait toplam 110 baca on-line olarak izlenmektedir. Bu sayede; sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak 7/24 izlenmekte, veriler bilgisayarlara kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir. Bazen yalnızca birkaç dakika süren ancak yine de hava kalitesini olumsuz etkileyerek şikayete sebep olan emisyonlar Türkiye’de ilk defa uygulanan YEŞİL GÖZ projesi ile şikayete konu bacaların görüldüğü gece görüş kameraları taktırılarak yeni bir çözüm olarak ortaya çıkmış ve gece görüş kamerası taktırılan tesislerde şikayetler sonlanmıştır.

Yine Valiliğimiz Genelgesi ile; lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemi kurulmuş, 24 esasına göre giriş ve çıkışları kayıt altına alınmakta ve bu alınan kayıtlar da 1 yıl süre ile saklanmaktadır. Bu konuda Türkiye genelinde ilk ve tek uygulama ilimizde olup, kaçak atık dökümlerinin önüne geçilmesinde örnek teşkil etmektedir. İlimiz sınırları içerisinde, gerek il içinden gerekse il dışından atık su transferi yapan tüm vidanjörlerin transfer edilen atık suların, kaynağından bertaraf noktasına kadar izlenebilmesinin mümkün kılınması, kaçak deşarjların anında tespit edilerek gerekli iş ve işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla Türkiye’de ilk defa ilimizde faaliyet gösteren atık su taşıyan tüm vidanjörlere çip taktırılması sağlanmıştır. Bu sayede kaçak vidanjör dökümlerinin engellenmesi hedeflenmiştir. İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak Kimyasal Depolamalara ilişkin Valilik Genelgesi yayımlanmış, bu genelge ile Türkiye’de ilk defa Kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2020 yılında 1960 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 66 adet tesise 5.933.945,97 ₺ İdari yaptırım uygulanmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran tarihleri arasında ise; 689 adet tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 14 adet tesise 2.207.965,38 ₺ idari yaptırım uygulanmıştır.
Çok sayıda sanayi tesisi bulunmasına rağmen ilimiz çevre konusunda Valiliğimiz tarafından yapılan tüm bu çalışmalar ve vatandaşlarımızın da bilinçli davranması ile diğer illere örnek teşkil edecek durumdadır. Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve yaşanabilir bir çevre için sadece bugün değil yılın 365 günü duyarlı davranmak tüm vatandaşlarımızın sorumluluğudur. Sahip olduğu tabii güzelliklerle emsali olmayan ilimizi; doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil, tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilme temennisiyle bütün hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.
Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi
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