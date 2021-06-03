SEDDAR YAVUZ’UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Yaşadığımız salgın günlerinde Dünya Çevre Gününü etkinlikler yapamadan kutluyor olsak da biliyoruz ki vatandaşlarımız evlerinde daha az atık oluşturmak ve atıklarının uygun bertarafını yapmak için dikkatli davranıyorlar. Bunun en temel göstergesi, ülkemizde bu konuda salgın öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi bu çalışmalarının sonuçlarıdır. Valiliğimiz Kompleksi’nde, sıfır atık projesi uygulamasının başlatıldığı 23 Şubat 2018 den 1 Haziran 2021 tarihine kadar 32.42 kg atık kağıt, 3.71 kg atık cam, 1.615 kg atık metal ve 2.83 kg atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimatı yapılmıştır. Bu sayede 551 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. İlimiz genelinde ise proje başlangıcından itibaren 1 Haziran 2021 tarihine kadar 102.164 ton atık kağıt, 43.369 ton atık cam, 31.469 ton atık metal ve 57.548 ton atık plastik toplanmış, toplanan atık kağıtlar ile 1.736.788 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasının temelinde insan kaynaklı kirleticilerin kontrol altına alınması önemlidir. İlimizde bulunan yoğun sanayi tesislerinde çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi Valiliğimizin hassas davrandığı çalışma alanlarından birisidir. Çalışmaların kontrol altına alınması için izleme çalışmaları önemlidir. Bu bağlamda ilimizde, 13
Yine Valiliğimiz Genelgesi ile; lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemi kurulmuş, 24 esasına göre giriş ve çıkışları kayıt altına alınmakta ve bu alınan kayıtlar da 1 yıl süre ile saklanmaktadır. Bu konuda Türkiye genelinde ilk ve tek uygulama ilimizde olup, kaçak atık dökümlerinin önüne geçilmesinde örnek teşkil etmektedir. İlimiz sınırları içerisinde, gerek il içinden gerekse il dışından atık su transferi yapan tüm vidanjörlerin transfer edilen atık suların, kaynağından bertaraf noktasına kadar izlenebilmesinin mümkün kılınması, kaçak deşarjların anında tespit edilerek gerekli iş ve işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla Türkiye’de ilk defa ilimizde faaliyet gösteren atık su taşıyan tüm vidanjörlere çip taktırılması sağlanmıştır. Bu sayede kaçak vidanjör dökümlerinin engellenmesi hedeflenmiştir. İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak Kimyasal Depolamalara ilişkin Valilik Genelgesi yayımlanmış, bu genelge ile Türkiye’de ilk defa Kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır.