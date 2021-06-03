SEDDAR YAVUZ’UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Dünyamız, küresel ölçekte, sanayi ve teknolojide görülmemiş bir hızda gelişirken ne yazık ki, tabiatta telafisi neredeyse imkânsız tahribata ve tüm insanlığın ortak sorunu olan çevre kirliliğine yol açmaktadır. Tüm insanlığın ve ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği tehlikenin büyüklüğü, uluslararası platformda çözüm arayışlarını gündeme getirmiş ve 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir karar ile 5 Haziran Günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

Yaşadığımız çevreyi bir emanet olarak görüp korumak ve istikbale bırakmak hepimizin ortak görev ve sorumluğudur. Bu şuurla, var olan tabiî zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkân sağlayacak tedbirleri hayata geçirmek, bizler için hayati öneme sahiptir. Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir.



Yaşadığımız salgın günlerinde Dünya Çevre Gününü etkinlikler yapamadan kutluyor olsak da biliyoruz ki vatandaşlarımız evlerinde daha az atık oluşturmak ve atıklarının uygun bertarafını yapmak için dikkatli davranıyorlar. Bunun en temel göstergesi, ülkemizde bu konuda salgın öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi bu çalışmalarının sonuçlarıdır. Valiliğimiz Kompleksi’nde, sıfır atık projesi uygulamasının başlatıldığı 23 Şubat 2018 den 1 Haziran 2021 tarihine kadar 32.42 kg atık kağıt, 3.71 kg atık cam, 1.615 kg atık metal ve 2.83 kg atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimatı yapılmıştır. Bu sayede 551 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. İlimiz genelinde ise proje başlangıcından itibaren 1 Haziran 2021 tarihine kadar 102.164 ton atık kağıt, 43.369 ton atık cam, 31.469 ton atık metal ve 57.548 ton atık plastik toplanmış, toplanan atık kağıtlar ile 1.736.788 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasının temelinde insan kaynaklı kirleticilerin kontrol altına alınması önemlidir. İlimizde bulunan yoğun sanayi tesislerinde çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi Valiliğimizin hassas davrandığı çalışma alanlarından birisidir. Çalışmaların kontrol altına alınması için izleme çalışmaları önemlidir. Bu bağlamda ilimizde, 13