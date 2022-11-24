Sefa Doğanay taklitleriyle Öğretmenlere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilişinin 94. yıldönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için unutulmaz bir organizasyon düzenledi. Sevilen stand-up sanatçısı Sefa Doğanay, öğretmenler günü kapsamında muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Sevilen sanatçı esprileri ve ünlülerin taklitleriyle öğretmenleri adeta kahkahaya boğdu.

GEBZELİ ÖĞRETMENLER SEFA DOĞANAY GÖSTERİSİNDE

Büyükşehir’in Öğretmenler Günü Özel Gösterisi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösteriye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Gebze ilçesinde görev yapan Milli Eğitime bağlı öğretmenler katıldı.

EN SEVDİĞİM İKİ ŞEY: ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK

Kendisinin de eğitimci olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Büyükakın, “Hayatta en çok sevdiğim iki şey var. Birincisi öğrenmek, ikincisi ise öğretmek. Siz insanların kabını dolduruyorsunuz. Siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz, toprağı (öğrencileri) ne kadar işlerseniz o toprak o kadar verimli oluyor. Toplumların geleceğini belirleyen sizlersiniz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ARKANIZDA”

Başkan Büyükakın, “Eğitim konusunda ne zaman bir talep gelse ihtiyaçları karşılamak için seferber oluyoruz. Bu bir uygarlık meselesi. Aynı zamanda insanlık için bir şeyler yapmak lazım. Öğrenmeye, öğretmeye devam edin. Arkanızda her zaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu unutmayın. Bu ülkeyi daha iyi yarınlara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BÜYÜKAKIN HER AN YANIMIZDA”

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise zaman zaman meşakkatleri olsa da öğretmenliğin gönül işi olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin gününü kutlayan Akmanşen, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi gördüğümüz zaman yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geleceğimizi yetiştiriyoruz” dedi. Başkan Büyükakın’ı ihtiyaç duydukları her an yanlarında bulduklarını söyleyen Akmanşen, “Başkanımız bizim önünü açıyor. Onu kendimizden biri olarak görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKANA ÖĞRETMENLER GÜNÜ TEŞEKKÜRÜ

Başkan Büyükakın, konuşmaların sonunda sanatçıya çiçek takdim etti. Sefa Doğanay da kendisini bu anlamlı günde öğretmenlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLAYARAK GÖSTERİSİNE BAŞLADI

Konuşmanın ardından öğretmenlerin alkışları arasında sahneye Sefa Doğanay çıktı. Sanatçı gösterisine tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak başladı. Bir saati aşkın süre sahnede kalan Doğanay’ın esprileri ve yaptığı sanatçı taklitleri öğretmenler tarafından kahkahalarla karşılandı. Sahne performansı ve tartışmasız taklit yeteneği ile büyük beğeni toplayan sanatçı yıllarca unutulmayacak bir öğretmenler günü kutlamasına imza attı.



















