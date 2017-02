Seferberlik ilan etti!

CHP, İlçe Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanlarını kamuoyuna tanıttı. Programda konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu saatten itibaren tam bir seferberlik ilan ediyorum” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yaklaşan yeni anayasa referandumu sürecinde görev yapacak İlçe Koordinasyon temsilcilerini geçtiğimiz gün il binasında düzenlenen programla kamuoyuna tanıttı. Programa, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, ile çok sayıda partili katıldı.

“BU SEÇİM ÇALIŞMASI DEĞİL”

Programın açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay,”16 Nisan referandum süreci önce artık bu yaptığımız son toplantı. Toplantının amacı yeni oluşturduğumuz ilçe referandum koordinasyon merkezinin diğer ilçelerle birliğini kurarak seçime hazırlamak. Önerilerimizi, düşüncelerimizi insanlara aktarmak adına buradayız. Genel merkez dahilinde bana söylenenleri bende sizlere aktarmakla yükümlüyüm. Oluşturulan ilçe koordinasyon merkezlerini yakından takip ettim ve 3-5 gün içerisinde kurulduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Arkadaşlarıma bu konuda teşekkür ediyorum. Bunun bir seçim çalışması olmadığını gittiğimiz yerlerde söylememiz lazım. Anayasa değişikliği değil rejim değişikliği olduğunu, AKP-CHP yarışı olmadığını halka anlatmamız lazım. Dünyanın geri kalmış ülkeleri gibi başkanlık sistemi altında yüzde 92 oyla halkı yöneten bir sistemi” diye konuştu.

“TAM BİR SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM”

Programlı olarak çalışmamız gerekiyor diyen Sarıbay, “İl Koordinasyon Merkezinden beklediğim, her ilçemizin çalışmalarını bilmesi. Ben sorduğu zaman, elime listeyi aldığım zaman her şeyden bilgim olmalı. Tek başınıza gidip insanların kahvesini için. Ama tartışma ortamından bu süreçte kaçmanız lazım. Bu konularda arkadaşlarımdan hassasiyet istiyorum. Koordinasyon merkezinden sonra basın merkezi oluşturduk. Basında yer alması gereken konuları buradan servis edeceğiz. Propaganda yönetimiyle artık bu şekilde hareket ederek profesyonel bir destek alacağız. Tüm arkadaşlarıma başarı dileklerimi iletiyorum. Bu konuda benden beklenen bir husus varsa her zaman açığım. Maddi olarak bir şey beklemeyin. Herkes kendi yağıyla kavrulacak. Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Eğer bir kaynak bulursak genel merkezden onu eşit şekilde ilçelerimiz paylaşacağız. Bu saatten itibaren tam bir seferberlik ilan ediyorum” şeklinde konuştu.